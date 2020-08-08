وفاة مستشار الأمن القومي الأميركي السابق برنت سكوكروفت

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واشنطن (أ ف ب)

أعلنت مؤسسة "جورج أتش دبليو بوش" الجمعة وفاة برنت سكوكروفت، مستشار الأمن القومي السابق لرئيسين أميركيين جمهوريين، عن عمر ناهز 95 عاما.

وسكوكروفت، الذي عارض غزو العراق بشكل صريح، كان عضوا بارزا في مؤسسة السياسية الخارجية للحزب الجمهوري التي رغم ذلك دعمت المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2016 الرئاسية التي شهدت فوز دونالد ترامب.

وأشار بيان المؤسسة الى أن وفاة سكوكروفت جاءت لأسباب طبيعية.

ووصف روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الحالي سكوكروفت بأنه "أحد أكثر الأشخاص تميزا في الخدمة" في هذا المنصب.

وأضاف أوبراين في بيان أن "سكوكروفت وضع معايير القيادة الفعالة وحدد الدور الحديث لوكالة الأمن القومي"، مشيرا الى أن "هدفي منذ أن توليت هذا المنصب كان اتباع +نموذج سكوكروفت+".

ولد سكوكروفت عام 1925 في أوغدين في يوتا وتخرج من أكاديمية وست بوينت العسكرية عام 1947، ثم تدرج في الرتب حتى أصبح جنرالا في القوات الجوية بينما كان يحصّل بشكل موازي شهادات في العلاقات الدولية.

عمل سكوكروفت مستشارا عسكريا للرئيس ريتشارد نيكسون، ثم استقال لاحقا من القوات الجوية حيث عُين مستشارا للأمن القومي في ادارة الرئيس جيرالد فورد، واستمر في أداء نفس الدور مع الرئيس جورج بوش الأب، ليصبح الرجل الأول الذي يتولى هذا المنصب في ظل رئيسين.

وأشار بيان مؤسسة بوش الى أن سكوكروفت الآتي من خلفية عسكرية آمن بأنه "على الرغم من أن القوة العسكرية هي أداة مهمة في الحكم، إلا أنها ليست بديلا عن السياسة والدبلوماسية".

وعارض سكوكروفت اجتياح العراق عام 2003 باعتبار انه قد يشتت التركيز عن الحرب على القاعدة.

كما أنه أيد هيلاري كلينتون خلال انتخابات عام 2016 الرئاسية بناء على تجربتها كوزيرة للخارجية في عهد باراك أوباما، ولأنها تتمتع ب"خبرة عميقة" و"فهم متطور" للشؤون الدولية، وهو أمر "أساسي" لدى أي رئيس.

وقالت المؤسسة انه ستقام جنازة خاصة لسكوكروفت.

© 2020 AFP