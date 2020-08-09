الدوري الاميركي للمحترفين: خسارة ثالثة تواليا لليكرز

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ميامي (أ ف ب)

مني لوس انجلس ليكرز بخسارة ثالثة تواليا بسقوطه امام انديانا بيسرز 111-116 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وفرض تي جاي وارن نفسه نجما للمباراة بتسجيله 39 نقطة رافعا رصيده الى 4 انتصارات مقابل خسارة واحدة منذ استئناف نشاط الدوري في فقاعة اورلاندو.

ولم تنفع النقاط ال31 والمتابعات الثماني والتمريرات الحاسمة السبع لنجم ليكرز ليبرون جيمس في ابعاد شبح الخسارة عن فريقه علما بانه لم يحظ بمساعدة من زملائه وتحديدا من انطوني ديفيس الذي اكتفى بتسجيل 8 نقاط فقط.

في المقابل، قلب دالاس مافريكس تخلفه امام ميلووكي باكس ليفوز عليه في الوقت الاضافي 136-132.

وسجل مافريكس اخر 7 نقاط في الوقت الاصلي ليفرض التعادل ويجر منافسه الى وقت اضافي سجل فيه النقاط التسع الاولى في طريقه الى تحقيق الفوز.

وواصل لاعب الارتكاز السلوفيني لوكا دونشيتش تألقه في الاونة الاخيرة بتسجيله تريبل دبل مع 36 نقطة و19 تمريرة حاسمة و14 متابعة.

اما افضل مسجلين في صفوف ميلووكي فكانا اليوناني يانيس انتيتوكونمبو وبروكس لوبيز مع 34 نقطة لكل منهما.

وحقق فينيكس صنز فوزه الخامس تواليا منذ الاستئناف (افضل سلسلة له منذ عام 2014) بتغلبه على ميامي هيت 119-112 بفضل 35 نقطة لديفن بوكر في حين اضاف دياندري ايتون 18 نقطة و12 متابعة.

وتغلب لوس انجليس كليبرز على بورتلاند ترايل بلايزرز 122-117 في غياب نجمه لينارد كاوهي الذي قرر مدربه اراحته للادوار الاقصائية (بلاي اوف).

وفي غيابه تولى مهمة بول جورج تسجيل النقاط مع 21 نقطة في حين كان سي جاي مالكولوم افضل مسجل في صفوف الخاسر مع 29 نقطة.

وقاد الصربي نيكولا يوكيتش دنفر ناغتس الى الفوز على يوتا جاز 134-132 بعد وقتين اضافيين بتسجيله 30 نقطة و11 متابعة واضاف زميله جمال موراي 23 نقطة. اما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان دونوفان ميتشل مع 35 نقطة.

© 2020 AFP