المانحون الدوليون يعقدون مؤتمرا برعاية فرنسية وأممية "من أجل مستقبل" لبنان

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برعاية فرنسية وأممية، يعقد المانحون الدوليون، وهم الولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا ومصر الأحد مؤتمرا عبر الفيديو للنظر في كيفية تقديم الدعم اللازم للبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، والذي لم يستفق بعد من هول انفجار المرفأ الذي حصد أرواح نحو 153 شخصا في حصيلة قابلة للارتفاع في ظل وجود عشرات المفقودين ونحو ستة آلاف جريح. ولم تشارك إسرائيل ولا إيران في هذا المؤتمر. وقدرت الأمم المتحدة قيمة احتياجات القطاع الصحي وحده في لبنان بنحو 85 مليون دولار.

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تعقد الأحد الدول المانحة وهي حتى الآن الولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا مؤتمرا دوليا عبر خاصية الفيديو لدعم لبنان الذي هزه انفجار هائل ويعاني من أزمة اقتصادية خطيرة. يأتي الاجتماع الذي سيعقد في تمام الساعة 12 بتوقيت غرينتش بمبادرة فرنسية وأممية، حيث صرحت الرئاسة الفرنسية أنه سيشكل "خطوة للضرورة والأمل لمستقبل" البلاد.

مداخلة مراسل فرانس24 في واشنطن علي برادة بشأن عقد مؤتمر دولي لمساعدة لبنان

واستجاب المجتمع الدولي لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو أول رئيس دولة أجنبية يزور لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، حيث وعد في العاصمة اللبنانية الخميس بتقديم مساعدة سريعة وكبيرة من الأسرة الدولية.

وأدى الانفجار الهائل الذي وقع الثلاثاء في مستودع في مرفأ العاصمة اللبنانية إلى سقوط 158 قتيلا على الأقل وستة آلاف جريح وعشرات المفقودين، إلى جانب تشريد مئات الالاف من الأشخاص.

دونالد ترامب من بين المشاركين

من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيشارك في الاجتماع. وقال "سنعقد مؤتمرا عبر الفيديو مع الرئيس ماكرون وقادة لبنان وقادة من أماكن أخرى في العالم". واضاف ان "الجميع يريدون تقديم المساعدة"، مشيرا إلى أنه تحدث إلى الرئيس الفرنسي.

وأوضح الاليزيه أن إسرائيل "لن تحضر" المناقشات في هذا المؤتمر، لكن "الأمم المتحدة تجري اتصالا".

وأضاف أن إيران "لم تبد رغبة في المشاركة" لكن "تم توجيه دعوة إلى دول الخليج - الكويت وقطر والإمارات العربية والسعودية -"، موضحا أنه "لا يشك في أنها ستتمثل" في الاجتماع.

كما ستشارك المؤسسات الأوروبية في المؤتمر لحشد مساعدة إنسانية عاجلة.

وقدرت الأمم المتحدة قيمة احتياجات القطاع الصحي وحده في لبنان ب85 مليون دولار، لكن محيط الرئيس الفرنسي لم يرغب في ذكر أي رقم لقيمة المساعدة التي يمكن أن تقدم الأحد.

وقال مصدر في الاليزيه إن "الهدف الفوري هو التمكن من تأمين الاحتياجات العاجلة للبنان، بشروط تسمح بأن تذهب المساعدة إلى السكان مباشرة"، موضحا أن الأولويات هي "تدعيم المباني المتضررة والمساعدة الطبية العاجلة والمساعدة الغذائية وترميم مستشفيات ومدارس".

وتابع أن "النهج هو ذلك الذي تستخدمه المنظمات الدولية، من الضروري عدم منح الحكومة اللبنانية شيكا على بياض".

"لبنان يغرق"

ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة اقتصادية خطيرة تمثلت بتراجع غير مسبوق في سعر عملته وتضخم هائل وعمليات تسريح واسعة وقيود مصرفية صارمة.

وتظاهر آلاف المحتجين السبت في وسط العاصمة تحت شعار "يوم الحساب". وقد اقتحموا مرافق عدة أبرزها وزارة الخارجية، مطالبين بمعاقبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى تفاقم الشعبية على السلطات.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن التظاهرات "تدل على سخط وقلق السكان وضرورة تغيير الأمور".

ورأى مصدر في محيط ماكرون أن "لبنان يغرق ونعتقد أنه وصل إلى القاع، لذلك حان الوقت لإعادته إلى السطح"، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي وعد خلال زيارته بألا تذهب المساعدات إلى "الفساد".

فرانس24/ أ ف ب

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