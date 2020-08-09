ترامب يدعو لبنان الى إجراء تحقيق "شفاف" في انفجار المرفأ

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صورة جوية التقطت في التاسع من اب/اغسطس تظهر جانبا من مرفأ بيروت المدمر بعد الانفجار الضخم في الرابع منه

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واشنطن (أ ف ب)

حض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد الحكومة اللبنانية على إجراء تحقيق "كامل وشفاف" في انفجار مرفأ بيروت، بحسب بيان للبيت الابيض عن مشاركته في المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان الذي نظمته فرنسا.

وقال البيت الأبيض إن "الرئيس ترامب أعاد تأكيد استعداد ورغبة الولايات المتحدة في مواصلة توفير المساعدة لشعب لبنان".

وتابع بيان الرئاسة الأميركية أن ترامب "اتفق مع القادة الآخرين على ضرورة تنسيق الاستجابة الدولية بشكل وثيق".

كما حض "الحكومة اللبنانية على إجراء تحقيق كامل وشفاف"، لافتا الى "استعداد الولايات المتحدة للمساعدة فيه".

ودعا ترامب إلى الهدوء في لبنان مع إقراره ب"مشروعية الدعوات التي اطلقها المتظاهرون السلميون الى الشفافية والإصلاحات وتحمل المسؤوليات"، بحسب البيان.

وفيما يتصاعد الغضب في لبنان ضد الطبقة السياسية الفاقدة للثقة، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إلى تحقيق دولي في ملابسات انفجار مرفأ بيروت، وهي فكرة رفضها نظيره اللبناني ميشال عون.

© 2020 AFP