جائزة تشيكيا الكبرى: الجنوب افريقي بيندر يحرز باكورة انتصاراته في فئة موتو جي بي

جو كلامار ا ف ب

الدراج الجنوب افريقي براد بيند (دراجة برتقالية) متقدما على منافسه الايطالي فرانكو موريبيديلي في سباق جائزة تشيكيا الكبرى للدراجات النارية. 9 اب/اغسطس 2020

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برنو (الجمهورية التشيكية) (أ ف ب)

احرز الجنوب افريقي براد بيندر (كاي تي ام) المركز الاول في سباق جائزة تشيكيا الكبرى الجولة الثالثة من بطولة العالم للدراجات النارية لفئة "موتو جي بي" على حلبة برنو الاحد.

وهو الفوز الاول لبيندر في سباقه الرسمي الثالث والاول لفريقه منذ استحداثه عام 2017 وقد تقدم على الايطالي فرانكو موربيديلي (ياماها) والفرنسي يوهان زاركو (دوكاتي).

وكان بيندر توج بطلا لفئة "موتو 3" عام 2016 وحل وصيفا لفئة "موتو 2" عام 2019.

في المقابل، حل الفرنسي فرانسوا كارتارارو الفائز بالجولتين الاولين ومتصدر ترتيب بطولة العالم في المركز السابع لكنه وسع الفارق عن منافسه المباشر الاسباني مافريك فيناليس (ياماها) الذي حل في المركز الرابع عشر اليوم.

واستمر غياب حامل اللقب الاسباني مارك ماركيز (هوندا) بعد خضوعه لعملية جراحية جديدة في كتفه الاثنين الماضي كما حال الايطالي فرانشيسكو بانيايا (دوكاتي) الذي سقط في التجارب الحرة الجمعة وخضع لعملية جراحية في قصبة الساق.

ترتيب السائقين الخمسة الاوائل:

1- الجنوب افريقي براد بيندر (كاي تي ام) 41:38,764 دقيقة

2- الايطالي فرانكو موربيديلي (ياماها) بفارق 5,266 ثانية

3- الفرنسي يوهان زاركو (دوكاتي) بفارق 6,470 ث

4- الاسباني اليكس رينس (سوزوكي) بفارق 6,609 ث

5- الايطالي فالنتيمو روسي (ياماها) بفارق 7,517 ث

ترتيب بطولة العالم:

1- الفرنسي فابيو كارتارو (ياماها): 59 نقطة

2- الاسباني مافريك فينياليس (ياماها): 42

3- الايطالي فرانكو موربيديلي (ياماها): 31

4- الايطالي أندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي): 31

- الجنوب افريقي براد بيندر (كاي تي ام): 28

وحقق الايطالي اينيا باستيانيني (كاليكس) فوزه الثاني تواليا باحتلاله المركز الاول لفئة "موتو 2".

وانتزع باستيانيني بالتالي صدارة ترتيب بطولة العالم بفارق 15 نقطة عن منافسه المباشر ومواطنه لوكا ماريني الذي حل رابعا، في حين جاء الياباني تياتسوتا ناغاشيما المتصدر السابق في المركز الحادي عشر.

وحل ثانيا البريطاني سام لوز (كاليكس) الذي انطلق من المركز الاول، ثم الاميركي جون روبرتس (كاليكس) في المركز الثالث.

وانطلق الدراج الايطالي من المركز الثالث لكنه انتزع الصدارة في اللفة الاولى وقال في هذا الصدد "كانت انطلاقتي رائعة. نجحت في انتزاع المركز الاول في اللفة الاولى وهاجمت قدر المستطاع".

وعن الضغط الذي مارسه عليه البريطاني سام لوز في اواخر السباق قال "بذلت قصارى جهدي لكي احافظ على مسافة صغيرة بيني وبينه في اللفات الخمس الاخيرة".

ترتيب السائقين الخمسة الاوائل:

1- الايطالي اينيا باستيانيني (كاليكس) 926ر13ر39 دقيقة

2- البريطاني سام لوز(كاليكس) بفارق 423ر0 في الثانية

3- الاميركي جو روبرتس (كاليكس) بفارق 948ر5 ثانية

4- الايطالي لوكا ماريني (كاليكس) بفارق 797ر8 ثانية

5- الاسباني اوغوستو فرنانديز (كاليكس) بفارق 392ر9 ثانية

ترتيب بطولة العالم:

1- باستانيني 73 نقطة

2- ماريني 58

3- ناغاشيما 55

4- لوز 46

5- الاسباني ارون كانيه 36

وفاز الايطالي دينيس فوجيا (هوندا) بالمركز الاول لفئة "موتو 3".

وانتزع فوجيا المركز الاول للسباق في اللفة السادسة من اصل 18 واجتاز خط النهاية متقدما على الاسباني البير اريناس (كاي تي ام) والياباني اي اوغورا (هوندا).

وفوجيا (19 عاما) هو خريج اكاديمية (في ار 46) التابعة للدراج الايطالي الاسطوري فالنتينو روسي.

وبهذه النتيجة وسع اريناس صدارته للترتيب العام بفارق 18 نقطة عن اوغورا.

اما الياباني الاخر تاتسوكي سوزوكي (هوندا) الفائز بالجولة الماضية والمنطلق من المركز الاول ثلاث مرات هذا الموسم، فسقط خلال السباق وتراجع الى المركز الرابع في الترتيب العام.

ويخوض الدراجون السباقين المقبلين على حلبة واحدة هي ريد بول رينغ في سبيرلبرغ النمسوية في 16 و23 اب/اغسطس.

ترتيب الخمسة الاوائل:

1- الايطالي دينيس فوجيا (هوندا) 370ر06ر39 دقيقة

2- الاسباني البرت اريناس (كاي تي ام) بفارق 205ر0 في الثانية

3- الياباني او اوغورا (هوندا) بفارق 251ر0 في الثانية

4- الايطالي نيكولو انطونيلي (هوندا) بفارق 381ر0 في الثانية

5- البريطاني جون ماكفي (هوندا) بفارق 509ر0 في الثانية

-ترتيب بطولة العالم:

1- الاسباني البرت اريناس 70 نقطة

2- الياباني اي اوغورا 52

3- البريطاني جون ماكفي 51

4- الياباني تاتسوكي سوزوكي 44

5- الاسباني راوول فرنانديز 36

© 2020 AFP