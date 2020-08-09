حصيلة وفيات فيروس كورونا في البرازيل تتخطى عتبة الـ100 ألف

أقارب أحد المتوفين أثناء جنازة في مقبرة فيلا فورموزا في ساو باولو، البرازيل، 6 أغسطس/ آب 2020.

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا في البرازيل السبت عتبة مئة ألف وفاة، كما تم تسجيل نحو ثلاثة ملايين إصابة بكوفيد-19، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة البرازيلية. ويعتقد الخبراء أن إجمالي عدد الإصابات يمكن أن يكون أعلى بستة أضعاف، نظرا لعدم توفر العدد الكافي من الفحوص. وتعد البرازيل ثاني الدول الأكثر تضررا من الوباء بعد الولايات المتحدة.

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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية السبت أن فيروس كورونا حصد أرواح أكثر من 100 ألف شخص حتى الآن، كما تم تسجيل ثلاثة ملايين إصابة، وذلك عقب رصد 905 وفيات و49 ألفا و970 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وسجلت البرازيل البالغ عدد سكانها 212 ألف نسمة والتي تعد ثاني الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، مئة ألف و477 وفاة وثلاثة ملايين و12 ألفا و412 إصابة.

شكوك في صحة الأرقام المعلنة

ولا تعكس الأرقام الرسمية إلّا جزءاً من العدد الفعلي للإصابات نظرا لعدم توفر العدد الكافي من الفحوص، كما أن خبراء يعتقدون أن إجمالي عدد الإصابات يمكن أن يكون أعلى بستة أضعاف.

ويبلغ معدل وفيات الفيروس في البرازيل 478 حالة لكل مليون نسمة، وهو معّدل مواز لما هو مسجّل في الولايات المتحدة (487)، لكّنه أدنى مما هو مسجّل في إسبانيا (609) وإيطاليا (583).

حداد رسمي

والسبت أعلن رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي دافي ألكولومبري الحداد الرسمي في الكونغرس لمدة أربعة أيام تكريما لوفيات الفيروس التي تخطّت مئة ألف حالة في البرازيل.

وتبدو الأوضاع خارج السيطرة مع دخول الجائحة شهرها السادس في البرازيل. وسُجّلت أول إصابة مؤكدة بالفيروس في 26 شباط/فبراير في ساو باولو التي سجّلت فيها أيضا في 12 آذار/مارس أول وفاة بكوفيد-19 على الأراضي البرازيلية.

فرانس24/ أ ف ب

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