دقيقة صمت وتصفيق للناجين.. ناغاساكي اليابانية تحيي الذكرى الـ75 لتدميرها بالقنبلة الذرية

في الذكرى الخامسة والسبعين لتدمير ناغاساكي اليابانية بالقنبلة الذرية في 9 أغسطس/آب 1945، أقامت المدينة مراسم تذكارية لإحياء هذا الحدث المؤلم في ظل تفشي فيروس كورونا وتخفيض عدد المسموح لهم بالمشاركة بنسبة تسعين في المئة مقارنة بالسنوات السابقة. ومرة جديدة، استغل رئيس بلدية المدينة هذه الذكرى ودعا بلاده، في حضور رئيس الوزراء شينزو آبي، إلى توقيع معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية.

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أحيت مدينة ناغاساكي اليابانية الأحد الذكرى الخامسة والسبعين لتدميرها بالقنبلة الذرية في مراسم بحضور عدد محدود من المشاركين بسبب وباء كوفيد-19.

وأقيم قداس صباح الأحد في ذكرى ضحايا القصف الأميركي في كنيسة أوراكامي بالقرب من مكان الانفجار، بينما شارك سكان آخرون في مراسم في حديقة السلام.

وتم تخفيض عدد الذين سمح لهم بالمشاركة بنسبة تسعين في المئة مقارنة بالسنوات السابقة. لكن تم بث المراسم مباشرة على التلفزيون ليتمكن الآخرون من متابعتها.

في التاسع من أغسطس/آب 1945 عند الساعة 11:02 صباحا، أدى انفجار القنبلة "إيه" إلى تدمير 80 في المئة من المباني في ناغاساكي بما في ذلك كاتدرائية أوراكامي الشهيرة وتسبب في مقتل نحو 74 ألف شخص. وفي السادس من أغسطس/آب، أدى إسقاط قنبلة "ليتل بوي" إلى تدمير مدينة هيروشيما الواقعة في الشمال ما أسفر عن مقتل 140 ألف شخص.

وأتاح إلقاء القنبلتين المدمرتين تركيع اليابان. ففي الخامس عشر من أغسطس/آب 1945، أعلن الإمبراطور هيروهيتو لليابانيين استسلام بلدهم للحلفاء، منهيا بذلك الحرب العالمية الثانية.

"توقيع معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية"

ومرة جديدة، بحضور رئيس الوزراء شينزو آبي، دعا رئيس بلدية ناغاساكي توميسا تاوي بلاده إلى توقيع معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية. وكان قد دعا إلى ذلك للمرة الاولى خلال احتفال في أغسطس/آب 2017 بعبارات مؤثرة جدا، عندما اعتمدت 22 دولة هذا النص الذي يحظر الأسلحة النووية.

ودعا رئيس بلدية ناغاساكي توميسا تاوي الجمهور إلى التصفيق للناجين الذين يطلق عليهم اسم "هيباكوشا" في اليابان "من بقوا ينبهون العالم بأسره من أخطار الأسلحة النووية" لمدة 75 عاما، كما حصل خلال هذا العام في جميع أنحاء العالم لشكر العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يواجهون وباء كوفيد-19.

"تصفيق للناجين"

وفي تفاصيل المراسيم، دقت المدينة جرس نصب ناغاساكي للسلام ووقف الحاضرون دقيقة صمت.

وقبل لحظات قليلة، أحضر عدد من ممثلي الناجين وعائلات الضحايا والتلاميذ والأساتذة حاويات خشبية فيها مياه جمعت من أجزاء مختلفة من المدينة في خطوة رمزية وإحياء للذكرى المؤثرة للأشخاص الذين كانوا يحتضرون وكانوا يطلبون الحصول على ماء للشرب.

هذه المشاهد محفورة في ذاكرة شيغمي فوكاهوري (89 عاما) الذي جاء للإدلاء بشهادته خلال الاحتفال الذي بثته قناة "إن اتش كيه" العامة على الهواء مباشرة وعلى الإنترنت.

فقد رأى فوكاهوري الذي كان تلميذا صغيرا وقت الحادثة "أكواما من الجثث السوداء" التي لم يكن يعرف "ما إذا كانت حية أم ميتة". ويتذكر الرجل العجوز "كان الناس يصرخون "ماء! ماء!" لكنني لم أستطع مساعدتهم".

ولاحقا، توفي رفاقه الذين كان قد انضم إليهم خلال النهار وجميع أشقائه وشقيقاته أيضا.

وروى "الرعب الذي شاهده"، مضيفا "لا أريد أن يشعر أي شخص بما كنت أشعر به في تلك اللحظة".

" شينزو آبي: من واجبنا أن ندفع لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية"

وكانت القوى النووية، الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة والصين وفرنسا والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل، قاطعت المحادثات كما فعلت معظم دول حلف شمال الأطلسي واليابان، تغطيها واشنطن التي تتعهد بحماية حليفها الياباني بناء على مبدأ الردع.

وقال رئيس الوزراء شينزو آبي "بصفتنا الدولة الوحيدة التي عانت من هجمات نووية، فمن واجبنا أن ندفع خطوة بخطوة بتقدم جهود المجتمع الدولي لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية". ستكون اليابان بمثابة "جسر بين البلدان ذات المواقف المختلفة".

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة قرأها نائب الأمين العام إيزومي ناكاميتسو من أن "احتمال حدوث خطأ متعمد أو عرضي أو سوء تقدير للسلاح النووي موجود بشكل كبير".

فرانس24/أ ف ب

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