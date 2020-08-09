دوري أبطال أوروبا: مباراة نارية ستجمع برشلونة وبايرن ميونخ في ربع النهائي

تامي أبراهام لاعب تشيلسي أمام جوريتزكا لاعب بايرن ميونيخ، ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا، 8 أغسطس/آب 2020

ضمن مباريات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، استطاع ليونيل ميسي أن يقود فريقه برشلونة إلى الفوز 3 أهداف مقابل هدف واحد على حساب ضيفه نابولي الإيطالي ليضرب بذلك موعدا في ربع نهائي البطولة مع بايرن ميونخ الذي انتزع بدوره فوزا ساحقا على تشيلسي الإنكليزي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. وستكون مباريات ربع ونصف النهائي لهذا العام من مواجهة واحدة عوضا عن ذهاب وإياب، وفقا للتعديلات التي أدخلها الاتحاد القاري للعبة (ويفا).

إعلان اقرأ المزيد

حجز كل من برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ مقعدا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم والتي ستتكون هذا العام من مواجهة واحدة عوضا عن الذهاب والإياب، وفقا للتعديلات التي أدخلها الاتحاد القاري للعبة (ويفا).

وفاز برشلونة على ضيفه نابولي الإيطالي 3-1 السبت في إياب ثمن النهائي (1-1 ذهابا)، كما فاز بايرن ميونخ بنتيجة كبيرة على حساب تشلسي الإنكليزي 4-1 (3-صفر ذهابا).

لشبونة تحتضن نهائيات الدوري

وجراء تفشي فيروس "كوفيد-19" أجرى الاتحاد القاري للعبة تعديلا على نظام البطولة في نسختها الحالية، إذ ستقام أدوارها النهائية في العاصمة البرتغالية لشبونة وستكون مباريات ربع النهائي ونصف النهائي من مواجهة واحدة عوضا عن ذهاب وإياب.

😎 The quarter-finals are set!



Who will win the 🏆 this year?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 8, 2020

يفتتح ربع النهائي يوم الأربعاء أتالانتا الإيطالي مع باريس سان جرمان الفرنسي، ثم يلعب الخميس لايبزيغ الالماني مع اتلتيكو مدريد الاسباني، الجمعة برشلونة مع بايرن والسبت مانشستر سيتي الإنكليزي مع ليون الفرنسي.

ميسي يقود فريقه إلى ربع النهائي للمرة الثالثة على التوالي

وقاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة إلى ربع النهائي للمرة الثالثة عشرة تواليا بعد فوزه الصريح على ضيفه نابولي الإيطالي 3-1بعد تعادلهما ذهابا 1-1 في جنوب ايطاليا قبل نحو خمسة اشهر عندما تم تعليق البطولة بسبب فيروس كورونا، ليتأهل الفريق الكاتالوني 4-2 بمجموع المباراتين.

وقدم ميسي وبرشلونة شوطا جيدا تقدم فيه 3-1، قبل تراجعه في الثاني واكتفائه بالنتيجة. على ملعب "كامب نو" سجل لوصيف الدوري الاسباني الفرنسي كليمان لانغليه برأسية اثر ركنية (10)، ميسي متلاعبا بالدفاع بطريقته المعهودة (23) والاوروغوياني لويس سواريز (45+1 من ركلة جزاء)، ولنابولي العائد من إصابة لورنتسو إنسينيي (45+5 من ركلة جزاء).

"التأهل هو الهدف"

قال سواريز "كان الهدف التأهل. كنا ندرك صعوبة ذلك لكننا تأهلنا. وعلينا ان ننتهز هذه الايام للراحة لمواجهة الخصم المقبل".

تابع "بكل تأكيد كنا نعرف ان نابولي سيصنع بعض الفرص، لكن لحسن الحظ سجلنا اولا وكان هذا هاما. من الصعب ان يسجل خصمك على ارضك اولا".

وتابع برشلونة نتائجه الجيدة على ارضه، حيث لم يخسر في سبع سنوات، فيما فشل "بارتينوبي" في بلوغ ربع نهائي المسابقة القارية للمرة الاولى في تاريخه.

وفشل مدربه الجديد جينارو غاتوزو (42 عاما) الذي احرز لقب دوري الأبطال مرتين مع ميلان كلاعب، في متابعة انقاذ الفريق الازرق.

نصف ساعة كاملة من الأخطاء

وعبر غاتوزو عن أسفه قائلا "ارتكبنا اخطاء كبيرة جدا على مدى نصف ساعة. لكن باستثناء ذلك قدمنا مباراة بشخصية كبيرة. صعبنا الامور على برشلونة. املك لاعبين اقوياء، لكن كي نكون لاعبين اقوياء يجب ان نظهر شخصية مختلفة عن تلك التي اظهرناها في الاشهر الماضية".

وتابع "حصلنا على ضعف فرصهم، وكنا قادرين على الفوز. الفرديات صنعت الفارق. لدي شبان يمكنهم ان يصبحوا اقوياء جدا

البولندي ليفاندوفسكي يتألق

في المباراة الثانية، خطا بايرن ميونيخ خطوة جديدة نحو تكرار الثلاثية التاريخية التي حققها عام 2013، بعدما قاده البولندي روبرت ليفاندوفسكي لتأهل سهل على حساب تشلسي.

وسجل ليفاندوفسكي الهدفين الأول والرابع في الدقيقتين العاشرة من ركلة جزاء و83، ومنح الثاني لزميله الكرواتي إيفان بيريشيتش (24)، والثالث للفرنسي كورنتان توليسو (76) بعد تمريرتين حاسمتين، فيما جاء هدف تشلسي عن طريق تامي ابراهام (44).

😎 Best goal scored in round of 16 second legs?



🔝 Cristiano Ronaldo (2nd vs Lyon)

🔝 Lionel Messi (vs Napoli)

🔝 Robert Lewandowski (2nd vs Chelsea)

🔝 Karim Benzema (vs Manchester City)#UCLGOTW | @NissanFootball — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 8, 2020

وجدد بايرن فوزه على ضيفه، بعدما كان تغلب عليه ذهابا في "ستامفورد بريدج" بثلاثية نظيفة في فبراير/شباط قبل تعليق النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ليتأهل 7-1 بمجموع المباراتين.

وقال النمسوي دافيد ألابا لاعب بايرن لقناة "سكاي" عن اللقاء المرتقب مع برشلونة في ربع النهائي "نحن متحمسون بالفعل. برشلونة مذهل ولكننا نريد أن نتنافس معهم. سنذهب إلى البرتغال بثقة، وبعد الأشهر القليلة الماضية، ليس لدينا ما نختبىء منه".

ونجح مدرب بايرن هانزي فليك حيث اخفق نظيره فرانك لامبارد، إذ قاد فريقه في أول موسم له بعد تسلم الإدارة الفنية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للفوز بلقبي الدوري والكأس المحليين وربع نهائي المسابقة الأوروبية الأم، في حين اكتفى نجم تشلسي السابق الذي حل بديلا للإيطالي ماوريتسيو ساري في يوليو/تموز 2019 بوصافة الكأس المحلية، والمركز الرابع في الدوري ما ضمن له مشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

ورأى لامبارد "لست سعيدا ولم نرغب بالخسارة هنا. لكن بعد تلقي هدفين سريعين سمحت لنا ردة فعلنا بالعودة إلى المباراة. واجهنا فريقا كبيرا عالي المستوى. عندما نشاهد عدد المباريات للاعبين في دوري الأبطال على أرض الملعب نفهم ماذا حصل".

وعزز ليفاندوفسكي صدارته لترتيب هدافي المسابقة بتسجيله الهدف الثالث عشر، بفارق ثلاثة أهداف عن النروجي إرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، علما أن الأخير ودع من الدور ثمن النهائي أمام باريس سان جرمان الفرنسي.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك