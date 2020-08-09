رئيس بيلاروس يواجه منافسة لم تكن متوقعة في الانتخابات

سيرغي غابون اف ب

لائحة المرشحين للانتخابات الرئاسية في أحد مراكز الاقتراع في عاصمة بيلاروس مينسك في 09 آب/أغسطس 2020

إعلان اقرأ المزيد

مينسك (أ ف ب)

يواجه الرئيس ألكسندر لوكاشنكو الذي يحكم بيلاروس بقبضة من حديد، الأحد معارِضة لم تكن متوقعة، في انتخابات رئاسية شهدت تطورات غير مسبوقة حيث تحدت حشود القمع لدعم سفيتلانا تيخانوفسكايا حديثة العهد على الساحة السياسية.

ويضع بعض الناخبين المتوجهين إلى مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها عند الساعة الثامنة (05,00 ت غ)، سوارا أبيض للتعرف عليهم بطلب من مرشحة المعارضة التي دعتهم أيضا إلى التزام الحذر من عمليات التزوير. ويفترض أن يستمر التصويت حتى الساعة 20,00 (17,00 ت غ).

وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة مينسك بينما تواجه الاتصالات عبر الانترنت صعوبات، وخصوصا شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية القريبة من المعارضة.

وذكر شهود لوكالة فرانس برس أن نقاط مراقبة أمنية وضعت عند مداخل العاصمة وتم تحديد حركة السير على خط واحد. ونشرت آليات مدرعة عند نقاط الدخول وكذلك عسكريون مسلحون.

وفي وسط مينسك أقيمت حواجز معدنية حول العديد من المباني الإدارية التي منع توقف السيارات أمامها. كما تم تعزيز دوريات الشرطة.

وبذلت سلطات بيلاروس أو روسيا البيضاء جهودا مضاعفة من أجل الحد من تأثير تيخانوفسكايا. وقامت بتوقيف رئيسة حملتها السبت، وتتحدث منذ نهاية تموز/يوليو عن مؤامرة لمعارضة ومرتزقة روس لإشعال البلاد.

لكن منافسة لوكاشنكو (65 عاما) التي تعمل أساسا مدرسة للغة الانكليزية وتبلغ من العمر 37 عاما، صمدت مع أنها "تشعر بالخوف كل يوم"، كما ذكرت لوكالة فرانس برس الجمعة.

ولاحظت صحافية من وكالة فرانس برس صباح الأحد تدفقا كبيرا للناخبين الذي يضع معظمهم كمامات، على مركز في وسط مينسك.

وأكدت شابة في السادسة والعشرين تدير مشاريع، لفرانس برس طالبة عدم كشف هويتها "26 عاما هي فترة طويلة جدا".

- "عمليات تزوير مشينة" -

وقالت تيخانوفسكايا لأنصارها في تسجيل فيديو نشر السبت على الانترنت "شكرا لدعمكم ولثقتكم (...) لنستيقظ على بلد جديد"، مدينة الاعتقالات التي جرت في الأيام الأخيرة.

وأكدت المعارضة أنه ليست لديها أوهام بشأن النتيجة لأن "عمليات تزوير مشينة" جرت خلال التصويت المبكر الذي نظم من الثلاثاء إلى السبت واقترع خلاله حوالى ثلث الناخبين. كما تم خفض عدد المراقبين المستقلين إلى أدنى حد.

وفي مواجهة هذه "المعلومات المثيرة للقلق"، دعت فرنسا والمانيا وبولندا إلى اقتراع "حر ومنصف".

ويفترض أن تعلن النتائج ليل الأحد الإثنين أو الإثنين.

ولا يستبعد خروج تظاهرات لمعارضي السلطة، إذا رأت المعارضة أن الانتخابات شهدت تزويرا. وقال لوكاشنكو في السابق إنه لن يتردد في تفريقها.

ومنذ مساء السبت يلاحظ وجود كبير للشرطة في شوارع مينسك بينما عبرت آليات عسكرية وسط المدينة.

وتم توقيف متظاهرين بينما جاب أنصار للمعارضة المدينة مطلقين أبواق سياراتهم.

وقالت سيدة تعمل في مجال التجميل وتبلغ من العمر 30 عاما "لا أعرف أحدا سيصوت للوكاشنكو". وأضافت لفرانس برس طالبة عدم كشف هويتها خوفا من إجراءات انتقامية أنها "مللت من سماع التصريحات نفسها منذ 26 عاما".

أما المدعي العام الكسندر كونيوك، فطلب من الناخبين "التعقل" والامتناع عن المشاركة في تظاهرات غير مصرح بها.

وقبل الصعود المفاجئ لتيخانوفسكايا، تمكن لوكاشنكو المسؤول السوفياتي السابق من إزاحة منافسيه الرئيسيين، إذ بات اثنان منهم في السجن وانتقل الثالث للإقامة في الخارج.

ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين آخرين أيضا لكن لم يتمكن أي منهم من تعبئة الحشود.

وتقدم سفيتلانا تيخانوفسكايا نفسها على أنها "امرأة عادية وأم وزوجة" حلت محل زوجها سيرغي تيخانوفسكي المدون الذي أوقف منذ أيار/مايو بينما كان يقوم بحملته.

- ثلاث نساء -

ويصف الرئيس المنتهية ولايته منافسته تيخانوفسكايا بأنها "مسكينة"، لكنها تمكنت من كسب تأييد واسع بينما لم تشهد بيلاروس يوما صعود معارضة موحدة ومنظمة.

لذلك تحالفت مع سيدتين أخريين هما فيرونيكا تسيبكالو رفيقة معارض في المنفى، وماريا كوليسنيكوفا مديرة حملة فيكتور باباريكو المصرفي السابق المسجون بينما كان يرغب في الترشح للانتخابات. وتم توقيف كوليسنيكوفا لمدة وجيزة السبت.

ووعدت تيخانوفسكايا في حال فوزها في الانتخابات بالعمل على إطلاق سراح "السجناء السياسيين" وإجراء إصلاح دستوري وتنظيم انتخابات جديدة.

وكان لوكاشنكو اتهم الدول الأوروبية وروسيا بالتدخل في الانتخابات المقبلة. وأعلن مؤخرا توقيف 33 روسيا اتهمتهم أجهزة الأمن بالتخطيط مع المعارضة للقيام بأعمال شغب واسعة.

ولم تعترف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأي انتخابات في بيلاروس على أنها حرّة ومنصفة منذ العام 1995.

© 2020 AFP