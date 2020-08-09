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ما هي أبرز مطالب المتظاهرين اللبنانيين؟

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صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 لأحد المتظاهرين المشاركين في احتجاجات "يوم الحساب" التي شهدتها العاصمة اللبنانية، 8 أغسطس/ آب 2020
صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 لأحد المتظاهرين المشاركين في احتجاجات "يوم الحساب" التي شهدتها العاصمة اللبنانية، 8 أغسطس/ آب 2020 © فرانس 24
نص : فرانس24 تابِع

احتشد آلاف اللبنانيين السبت للتعبير عن غضبهم من الطبقة السياسية الحاكمة وذلك في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس في بلد متضرر اقتصاديا. وذكر موفد فرانس24 إلى بيروت عبد الله ملكاوي أن عمليات الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن لم تتوقف، وكان له حوار مع أحد المتظاهرين الذي رفع مطالب المشاركين في المظاهرة الحاشدة تحت شعار"يوم الحساب"، وظهر المتظاهر وهو يحمل مشنقة رمزية في إشارة إلى محاسبة المسؤولين عن مقتل أكثر من 158 شخصا وتشريد أكثر من 300 ألف شخص ضمن تداعيات تفجير مرفأ بيروت.

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