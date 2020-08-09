هاليب لم تتخذ قرارها بشأن المشاركة في فلاشيغ ميدوز وتخشى "الظروف الصعبة"

كريم صاحب ا ف ب/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

براغ (أ ف ب)

كشفت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانية عالميا، الاحد انها لم تتخذ بعد قرارها بشأن مشاركتها في بطولة "فلاشينغ ميدوز" الاميركية، إحدى البطولات الاربع الكبرى، الا انها أقرت بخشيتها من "الظروف الصعبة" التي فرضها فيروس كورونا المستجد.

وقالت هاليب (28 عاما) حاملة لقب بطولة ويمبلدون الانكليزية "لم أتخذ بعد قراري النهائي. السفر من اوروبا صعب قليلا مع التوقف، إذ ما من رحلات مباشرة، لذا سيكون الامر صعبا عليّ شخصيا وذهنيا".

وتابعت اللاعبة التي ستخوض غمار دورة براغ على الملاعب الترابية الاسبوع المقبل "لا أريد أن أضع نفسي في هذا الضغط. كما قلت، لم أقرر بعد ولكن الظروف صعبة بالنسبة لي في الوقت الراهن".

وسبق أن أعلنت الاسترالية آشلي بارتي المصنفة اولى عالميا غيابها عن بطولة الولايات المتحدة في نيويورك بسبب مخاوفها من تداعيات جائحة "كوفيد-19"، أسوة بالهولندية كيكي برتنز والاوكرانية ايلينا سفيتولينا.

لدى الرجال، أعلن الاسباني رافايل نادال المصنف ثانيا ايضا غيابه عن نسخة هذا العام.

هاليب التي غابت عن دورة باليرمو الاستئنافية للموسم بسبب المخاوف من "كوفيد-19"، ستنافس في براغ كمصنفة اولى.

وهي الرحلة الاولى لها خارج البلاد منذ شباط/فبراير الفائت، وأقرت "أنا متوترة بعض الشيء لكن الامور تحت السيطرة هنا وآمنة، لذا أشعر بأمان".

وقد وضع منظمو دورة براغ كل اللاعبات والعاملين في فندق واحد من أجل التخفيف من خطر نقل محتمل للعدوى.

سيخضع جميع المعنيين لفحوصات الكشف عن الحرارة باستمرار وستجبر اللاعبات على ارتداء الكمامة الواقية طوال الوقت باستثناء فترات المباريات والتدريبات وتناول الوجبات.

ورغم كل هذه التدابير الصارمة، فإن هاليب الفائزة بلقب بطولة رولان غاروس الفرنسية عام 2018، سعيدة بمجرد العودة الى المنافسات التي توقفت منذ آذار/مارس الماضي قبل أن تستأنف في ايطاليا.

وقالت "أنا سعيدة للعودة. انا سعيدة لأني بصحة جيدة. الشعور غريب بأن تخوض غمار دورة بعد أشهر طويلة (من التوقف)، أنا متوترة قليلا... لكني أشعر بأني حاضرة".

تلتقي هاليب في الدور الاول مع السلوفانية بولونا هيرتسوغ المصنفة 45 عالميا، كما ستشارك ايضا في منافسات الزوجي مع التشيكية باربورا ستريكوفا المصنفة ثانية عالميا في هذه الفئة.

وعلّقت هاليب "ألعب مع بطلة ويمبلدون (في الزوجي)، لذا أنا متوترة قليلا حيال ذلك. ولكني على ثقة بأننا سنستمتع. أنا متأكدة أنها ستتفهم في حال لم ألحق بالكرة عند الشبكة وآمل أن نستمتع بذلك".

© 2020 AFP