يوروبا ليغ: مانشستر يونايتد وانتر أبرز المرشحين لرفع الكأس في المانيا

اولي سكارف ا ف ب/ارشيف

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باريس (أ ف ب)

ستكون أندية مانشستر يونايتد الانكليزي وإنتر الايطالي وإشبيلية الاسباني ضمن خمسة فرق من الأبطال السابقين ستسافر إلى ألمانيا من أجل خوض غمار الدور ربع النهائي من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" اعتبارا من الاثنين، بنظام الإقصاء من مباراة واحدة حيث ستستكمل البطولة على هذا النحو بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتقام الاثنين مباراتان تضمان مانشستر يوناتد وانتر أبرز المرشحين للفوز باللقب، حيث يلتقي الاول مع كوبنهاغن الدنماركي في كولن والثاني مع باير ليفركوزن الالماني في دوسلدورف.

وعاودت المسابقة القارية نشاطها الاسبوع الفائت بعد توقف دام قرابة خمسة أشهر بسبب جائحة "كوفيد-19" حيث اقيم اياب الدور ثمن النهائي في ملاعب الاندية الخاصة بها باستثناء المواجهتين الايطالية-الاسبانية بين انتر وخيتافي من جهة وروما واشبيلية من جهة أخرى وذلك لأن البلدين كانا الاكثر تضررا من الجائحة في القارة ما أدى الى إغلاق الحدود بينهما وبالتالي تعذّر سفر الفرق وخوض لقاءي الذهاب.

واتخذ الاتحاد الاوروبي للعبة "ويفا" قرارا في شهر تموز/يوليو الفائت لاستكمال المنافسات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في مدن كولن ودويسبورغ وغيلسنكيرشن ودوسلدورف الألمانية خلف أبواب موصدة ووفق بروتوك صحي صارم، اعتبارا من الدور ربع النهائي حتى المباراة النهائية المقررة في 21 آب/أغسطس.

وقال النروجي اولي-غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد "هناك أحكام وقوانين في الفقاعة حيث سنسافر. علينا أن نبقى سويا في الفندق وحوله وفي التدريبات".

سيخضع اللاعبون والمدربون والعاملون لفحوصات الكشف عن "كوفيد-19" قبل السفر الى المانيا وعشية كل مباراة حتى انتهاء البطولة. وقد نصح ويفا الفرق بالسفر على متن طائرات خاصة وعدم الاحتكاك مع عامة الناس والمكوث في فنادق خاصة حيث سيخضع اللاعبون للعزل بصورة قاسية من أجل تفادي اي انتقال محتمل للعدوى.

لن يجبر لاعبو الاحتياط وأعضاء الجهاز الفني على ارتداء الكمامات على مقاعد البدلاء ولكن عليهم الالتزام بالمسافة الآمنة، كما طلب من اللاعبين بأن يتفادوا الاحتكاك خلال عملية الإحماء، وسيتم تعقيم كرات المباراة قبل صافرة البداية وعند استراحة الشوطين.

- "أريد الفوز بها مجددا" -

سيكون يونايتد، حامل لقب المسابقة عام 2017 تحت إشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حينها، مرشحا للتأهل على حساب كوبنهاغن الاثنين نظرا للمستويات التي قدمها بعد استئناف منافسات الدوري الممتاز في حزيران/يونيو الفائت.

ضمن فريق "الشياطين الحمر" مقعدا في ربع النهائي بفوزه السهل على لاسك النمسوي 7-1 في مجموع المبارتين (5-صفر و2-1)، فيما عوض كوبنهاغن تأخر صفر-1 ذهابا امام باشاك شهير التركي الى فوز بثلاثية نظيفة.

ورغم أن يونايتد خرج من الدور نصف النهائي لكأس انكلترا امام تشلسي، الا انه يقدم مستويات عالية منذ وصول البرتغالي برونو فرنانديش من سبورتينغ لشبونة في كانون الثاني/يناير وهو لم يخسر في مبارياته الاربع عشرة الاخيرة في البرميرليغ بما فيها تسع بعد الاستئناف، ما مكنه من احتلال المركز الثالث على حساب تشلسي وليستر سيتي.

وسيعتمد يونايتد على قوته الهجومية المتمثلة بفرنانديش والفرنسيين انتوني مارسيال وبول بوغبا والمهاجمين ماركوس راشفورد ومايسون غرينوود.

واعتبر جيسي لينغارد الذي سجل هدف التعادل امام لاسك الاربعاء والذي كان في التشكيلة الذي رفع الكأس عام 2017 أن الفريق قادر على الفوز بلقب ثان هذا العام.

وقال في حديث مع القناة الرسمية للنادي "لا يمكننا الانتظار للذهاب وخوض المباراة. مما لا شك فيه أنني أريد أن أفوز بها مجددا".

وتابع "رفع الكأس شعور مميز لا يمكنك شرحه ... لدينا مزيج من اللاعبين الشباب وذوي الخبرة في الفريق والفوز بكأس بالنسبة للشباب سيكون أمرا مثاليا لهم".

وفي حال بلغ يونايتد نصف النهائي، سيلتقي بالفائز من مواجهة اشبيلية حامل اللقب في خمس مناسبات (رقم قياسي) بينها ثلاث مرات تواليا بين عامي 2014 و2016، ووولفرهامبتون الانكليزي الذي بلغ الدور ربع النهائي من مسابقة قارية للمرة الاولى منذ عام 1972 والذي عوقب الجمعة من قبل ويفا لمخالفته اللعب المالي النظيف.

ويلتقي الفريقان الثلاثاء في دويسبورغ.

- "لا يهم أين وفي أي ظروف" -

وفي المباراة الثانية الاثنين، يلتقي انتر وصيف بطل ايطاليا مع باير ليفركوزن في مباراة قوية بين بطلين سابقين.

وتغلب انتر الفائز باللقب ثلاث مرات آخرها عام 1998 بنتيجة 2-صفر على خيتافي في المباراة التي جمعتهما في غيلسنكيرشن الاربعاء، فيما تفوق ليفركوزن حامل لقب نسخة العام 1988 على رينجرز الاسكتلندي.

وقال الدنماركي كريستيان اريسكن لاعب خط وسط النيراتسوري "إنها بطولة مهمة. لا يهم أين وفي أي ظروف تلعب، عليك أن تركز فقط على المباريات المقبلة".

وتابع "بالطبع ليس من الجميل اللعب من دون جمهور، إذ ما من أجواء. سنحاول أن نمتعهم وهم يشاهدون عبر شاشة التلفاز، ونأمل أن نتمكن من معانقة انصارنا مجددا قريبا".

ويلتقي شاختار دونيتسك الاوكراني بطل المسابقة عام 2009 مع بازل السويسري في غيلسنكيرشن الثلاثاء.

وكان من المقرر ان تستضيف مدينة غدانسك البولندية نهائي هذا العام في نهائي أيار/مايو الفائت قبل جائحة كورونا، لتصبح مضيفة نهائي العام المقبل.

© 2020 AFP