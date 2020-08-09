30 قتيلاً على الأقل في فيضانات وانهيارات أرضية في كوريا الجنوبية

اد جونز ا ف ب

حديقة تغمرها المياه على جزيرة يويدو بعد تساقط أمطار غزيرة على وسط سيول في كوريا الجنوبية في 6 آب/أغسطس 2020

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سيول (أ ف ب)

قضى ثلاثون شخصاً على الأقل في كوريا الجنوبية جراء انزلاقات أرضية وفيضانات، وفق ما أفادت السلطات محذّرةً من أن الأمطار القوية لم تنتهِ بعد.

وتثير أمطار غزيرة الذعر في البلاد منذ مطلع الشهر الحالي. لكن قرابة نصف الوفيات سُجّلت في الأيام الثلاثة الأخيرة، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية. ولا يزال 12 شخصاً في عداد مفقودين.

وتمّ إجلاء قرابة ستة آلاف شخص بسبب الفيضانات. وسُجّل ما لا يقلّ عن 667 انهياراً أرضياً منذ بداية آب/أغسطس.

ومن المنتظر تساقط المزيد من الأمطار في الأيام المقبل، مع وصول الاثنين الإعصار "جانغمي" إلى شمال البلاد، وفق ما ذكرت مصالح الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية.

© 2020 AFP