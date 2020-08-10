أثينا تصف أعمال التنقيب التركية في شرق المتوسط "بالاستفزارية وغير القانونية" وألمانيا تتدخل للتهدئة

حثت اليونان الإثنين تركيا على وقف الأعمال غير القانونية في شرق البحر المتوسط، ووصفت أنشطتها بالاستفزازية وتقوض السلم والأمن في المنطقة، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية اليونانية. وكانت أنقرة أصدرت إخطارا بأن السفينة التركية أوروتش رئيس ستجري مسحا زلزاليا في منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين. وتدخلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لنزع فتيل النزاع، ولكن مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ذكر أن أثينا تبحث "سبل الرد على الاستفزاز التركي".

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قالت وزارة الخارجية اليونانية إن أثينا حثت أنقرة الإثنين على وقف الأعمال غير القانونية في شرق البحر المتوسط وإن هذه الأنشطة استفزازية وتقوض السلم والأمن في المنطقة.

بيان لوزارة الخارجية اليونانية-

وكانت تركيا قد أرسلت سفينة لإجراء مسح زلزالي في منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط في خطوة وصفتها اليونان بأنها غير قانونية ومن المرجح أن تزيد التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

للمزيد- تركيا تستأنف عمليات التنقيب عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها شرق البحر المتوسط

وأفاد الإخطار الذي أصدرته البحرية التركية بأن السفينة أوروتش رئيس ستعمل في المنطقة على مدى الأسبوعين المقبلين. والبلدان على خلاف بشأن المطالب المتداخلة بالأحقية في موارد النفط والغاز في المنطقة.

أنغيلا ميركل تتدخل

وتسبب إخطار تركي مماثل الشهر الماضي في إثارة خلاف بين الجانبين نُزع فتيله بعد تدخل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مما دفع تركيا إلى تعليق عملياتها. لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الجمعة إن تركيا استأنفت أعمال التنقيب عن الطاقة في المنطقة لأن اليونان لم تنفذ وعودها بشأن هذه المسألة.

وذكر مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أنه رأس اجتماعا للمجلس الحكومي للشؤون الدفاعية الإثنين بحث "سبل الرد على الاستفزاز التركي".

اتفاقية مصر واليونان تدفع أردوغان لأعمال تنقيب جديدة

وبعد الاجتماع أصدرت وزارة الشؤون الخارجية اليونانية بيانا يحث تركيا على "الوقف الفوري للأعمال غير القانونية التي تقوض السلم والأمن في المنطقة".

وفي وقت سابق قال وزير الدولة اليوناني جورج جيرابتريتس للتلفزيون الرسمي إن أثينا مستعدة للدخول في حوار بناء مع تركيا بشأن الخلافات بين البلدين.

ويشمل الإخطار الذي أصدرته البحرية التركية منطقة من البحر تقع جنوبي أنطاليا في تركيا وغربي قبرص. وسيكون ساريا في الفترة من 10 إلى 23 أغسطس/ آب. وكتب وزير الطاقة التركي فاتح دونميز على تويتر يقول إن السفينة أوروتش رئيس وصلت بالفعل إلى موقع العمل بعد أن غادرت مرساها قبالة أنطاليا.

والمسوح الزلزالية جزء من الأعمال التمهيدية للبحث والتنقيب عن الهيدروكربونات. وتركيا واليونان على خلاف أيضا حول قضايا مثل التحليق فوق بحر إيجة وقبرص المقسمة عرقيا. وجاء إعلان أردوغان عن أعمال التنقيب الجديدة بعد أن وقعت مصر واليونان اتفاقا يوم الخميس لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين في شرق المتوسط.

وقال دبلوماسيون في اليونان إن الاتفاق أبطل فعليا اتفاقا تم التوصل إليه العام الماضي بين تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دوليا. لكن أردوغان قال إن تركيا ستحافظ "بحزم" على اتفاقها مع ليبيا.

فرانس24/ رويترز

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