إصابات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز الـ20 مليون حالة ربعها في الولايات المتحدة

رجل يرتدي قناعًا وقائيًا للوجه وهو يشق طريقه في وسط مدينة مانشستر، بريطانيا، 10 أغسطس/ آب 2020.

تجاوز الإثنين عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم الـ20 مليون حالة مع تسجيل الولايات المتحدة والبرازيل والهند أكثر من نصف كل الحالات المعروفة. وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إصابات كورونا في البلاد بلغت 5023649، بزيادة 48690 حالة مقارنة بإحصائها السابق، وقالت إن عدد الوفيات زاد بواقع 558 ليصل الإجمالي إلى 161842 وفاة.

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مع تسجيل الولايات المتحدة والبرازيل والهند أكثر من نصف كل الحالات المعروفة، تجاوز الإثنين عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم الـ20 مليون حالة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن هذا المرض التنفسي أصاب ما لا يقل عن أربعة أضعاف متوسط عدد الأشخاص الذين يصابون بأمراض الإنفلونزا الحادة سنويا.

في الوقت نفسه تجاوز عدد حالات الوفاة من كوفيد-19 الحد الأعلى لعدد الوفيات جراء الإنفلونزا سنويا مسجلا أكثر من 728 ألف حالة وفاة.

الولايات المتحدة تتجاوز الخمسة ملايين إصابة

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الإثنين أن إصابات كورونا في البلاد بلغت 5023649، بزيادة 48690 حالة مقارنة بإحصائها السابق، وقالت إن عدد الوفيات زاد بواقع 558 ليصل الإجمالي إلى 161842 وفاة.

وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 9 أغسطس/ آب، وذلك بالمقارنة بتقريرها السابق الذي صدر قبل هذا الموعد بيوم.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

فرانس24/ رويترز

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