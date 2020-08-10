اتلتيكو مدريد يؤكد أن نتائج فحوصات كورونا الاخرى للاعبيه وجهازه الفني سلبية

بيار فيليب ماركو ا ف ب/ارشيف

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مدريد (أ ف ب)

أكد نادي اتلتيكو مدريد الاسباني أن نتائج الحالات الاخرى للاعبيه وجهازه الفني للكشف عن فيروس كورونا المستجد جاءت سلبية الاثنين، وذلك بعد الاعلان عن وجود حالتين في صفوفه الاحد، قبل أيام من مباراته المرتقبة مع لايبزيغ الالماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصدر نادي العاصمة الاسبانية بيانا جاء فيه "خضع لاعبو الفريق وافراد الجهاز الفني لفحوصات جديدة مساء الاحد وجاءت جميع النتائج سلبية".

وكشف اتلتيكو عن هوية اللاعبين اللذين اصيبا بفيروس كوفيد-19 الاحد وهما الظهير الايسر الكرواتي سيمي فرساليكو والجناح الارجنتيني انخل كوريا.

يذكر ان اتلتيكو سيواجه لايبزيغ في الدور ربع النهائي من المسابقة القارية الاهم الخميس المقبل في لشبونة على شكل بطولة مصغرة.

وكان من المقرر مغادرة الفريق الى العاصمة البرتغالية الاثنين لكن تقرر تأجيل ذلك الى الثلاثاء.

وكان جميع افراد الفريق لازموا منازلهم بانتظار نتائج الفحوصات التي خضعوا لها والغيت الحصة التدريبية خلال الفترة الصباحية على ان يستعاض عنها بحصة بعد الظهر.

وكان الاتحاد الاوروبي الذي أكد الاثنين اقامة مباراة اتلتيكو ولايبزيغ في موعدها المحدد، يترقب نتائج فحوصات لاعبي النادي الاسباني لانه لو تبين اصابة عدد اكبر من لاعبي الفريق لربما تسبب له بمشكلة بشأن برمجة هذه المباراة في وقت لاحق لا سيما أن البرنامج مضغوط ولا يسمح لناحية إيجاد تاريخ آخر لاقامتها.

وتُعد إسبانيا من أكثر البلدان تضررا بالجائحة حيث سجلت 28500 حالة وفاة من أصل 310 آلاف إصابة.

وعلى الرغم من أن معظم الرياضات عاودت نشاطها بعد توقف منذ آذار/مارس، هناك مخاوف من أن أعداد الإصابات عادت لترتفع مرة أخرى.

وسبق للجار اللدود ريال مدريد أن أعلن عن إصابة مهاجمه ماريانو دياز بفيروس "كوفيد-19" قبل خوض اياب ثمن نهائي المسابقة القارية الأم، لكن النادي الملكي لن يسافر الى لشبونة لأنه خسر مجددا الجمعة أمام مانشستر سيتي الإنكليزي 1-2، وهي نفس النتيجة التي خسر بها لقاء الذهاب على أرضه قبل التوقف.

كما أعلن الفريق الإسباني الآخر إشبيلية إصابة أحد لاعبيه بالفيروس بدون الكشف عن اسمه، ما أثار القلق بإمكانية التأثير على استكمال مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" التي تقام أيضا ببطولة مصغرة اعتبارا من ربع النهائي في ألمانيا.

وتنطلق البطولة المصغرة اعتبارا من الإثنين وصولا الى النهائي المقرر في 21 آب/أغسطس، ويلتقي إشبيلية الخميس في ربع النهائي مع وولفرهامبتون الإنكليزي في دويسبورغ.

© 2020 AFP