الجزائر: عقوبة السجن تهدد الصحافي خالد درارني المتهم "بالمساس بالوحدة الوطنية"

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من المنتظر الاثنين إصدار الحكم في قضية الصحافي الجزائري خالد درارني الموقوف في سجن القليعة غرب العاصمة والمتهم "بالمساس بالوحدة الوطنية" في البلاد. ويواجه الصحافي عقوبة الحبس لأربع سنوات وهي العقوبة التي طالبت بها النيابة العامة في جلسة الثالث من أغسطس/آب الجاري. ووجهت التهمة لدرارني بعد تغطيته مظاهرة للحراك الذي اجتاح البلاد لمدة عام السنة الفائتة قبل أن تتوقف فعالياته بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

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تعقد صباح الاثنين في العاصمة الجزائر جلسة النطق بالحكم في قضية الصحافي خالد درارني الذي يواجه أربع سنوات سجنا إذا أدين بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية" الموجهة إليه في محاكمة وصفتها جمعيات حقوقية بأنها اختبار لحرية الصحافة.

وينتظر أن يصدر الحكم عن محكمة سيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة، في الصباح، بينما يتلقاه خالد درارني من سجنه في القليعة غرب العاصمة، بتقنية التواصل عبر الفيديو.

وطلبت النيابة خلال المحاكمة في الثالث من أغسطس/آب إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات بحق درارني (40 سنة) مدير موقع "قصبة تريبيون" ومراسل قناة "تي في5 موند" الفرنسية ومنظمة "مراسلون بلا حدود " في الجزائر.

وهو متهم "بالتحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية"، عقب تغطيته مظاهرة للحراك المناهض للسلطة الذي هز الجزائر لمدة عام قبل أن يتوقف بسبب وباء كوفيد-19.

وكان قد وضِع في الحبس المؤقت بسجن القليعة غرب العاصمة في 29 مارس/آذار مع وجهين آخرين من وجوه الحراك هما سمير بلعربي وسليمان حميطوش اللذين حوكما معه عن التهم نفسها. واستفاد الاثنان من إفراج مؤقت في 2 يوليو/تموز، بينما ظل درارني في الحبس.

وخلال المحاكمة رفض درارني الذي ظهر عبر الشاشة من سجنه هزيلا التهم الموجهة إليه وأكد أنه "قام فقط بعمله كصحافي مستقل" ومارس "حقه في الإعلام".

وسألته المحكمة أيضا عن منشورات عبر موقع فيس بوك ينتقد فيها النظام السياسي وعن نشر نداء لأحزاب سياسية دعت للإضراب العام، بحسب مراسلون بلا حدود.

"استبداد"

وتزايدت النداءات المطالبة بالإفراج عن الصحافي خلال الأسابيع الأخيرة. ودعت "لجنة حماية الصحافيين" ومقرها نيويورك "السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح خالد درارني فورا، خاصة أنه لا يوجد أي دليل على أنه فعل شيئا آخر غير عمله كصحافي" كما جاء في بيان.

واعتبرت "مراسلون بلا حدود" أنه "لأمر مروّع وصادم! طلب مدعي عام الجمهورية إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات بحق مراسلنا في الجزائر". وبحسب المنظمة التي تقود حملة دولية لصالح درارني فإن "أي إدانة بالسجن ستكون دليلا على جنوح السلطة الجزائرية نحو الاستبداد".

وتابعت "إذا اتبع القضاة لائحة الاتهام غير المنطقية، فسيمثّل الأمر دليلا على أن العدالة والنظام في الجزائر قد أدارا الظهر للقيم التي تأسس عليها استقلال الجزائر".

وبحسب صحيفة الوطن الجزائرية فإن قرار المحكمة: سيكون اختبارا قويا للسلطة السياسية والقضائية الحاكمة. فإما أن تبدي إرادة واضحة لفتح عهد جديد (...) وإما ان تبقي الوضع على حاله السيئ المتميز بالمساس بحرية التعبير" كما جاء في افتتاحية نشرتها مؤخرا.

وتزايدت خلال الأشهر الماضية الملاحقات القضائية والإدانات بحق الصحافيين والمدونين والمعارضين السياسيين والناشطين في الحراك. وتم اتهام بعض الصحافيين بالتحريض على الانقسام في البلد وتهديد المصلحة الوطنية والعمل لصالح "جهات أجنبية".

ويوجد في السجن منذ 24 يونيو/حزيران الصحافي عبد الكريم زغيلاش مدير إذاعة "ساربكان" التي تبث عبر الإنترنت من قسنطينة بشرق البلاد. وفي 14 يوليو/تموز تم الحكم بالسجن 15 شهرا على مراسل قناة النهار من معسكر (شمال غرب الجزائر) بتهمة "إهانة هيئة نظامية" عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. ويقضي الصحافي بلقاسم جير عقوبة السجن ثلاثة أعوام بتهم انتحال صفة والابتزاز، كما جاء في الحكم الصادر بحقه في 28 يونيو/حزيران.

وتحتل الجزائر المركز 146 (ضمن 180 دولة) في مجال حرية الصحافة بحسب تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود".

فرانس24/ أ ف ب

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