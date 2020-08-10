بيلاروسيا: الرئيس المنتهية ولايته ألكسند لوكاشنكو يحرز فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية

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الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو في مينسك خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس/آب 2020.

ذكرت اللجنة المركزية للانتخابات في بيلاروسيا الاثنين أن الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشنكو قد فاز بولاية سادسة بنسبة 80,23 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد. في حين اندلعت مظاهرات في العاصمة مينسك ومدن أخرى مساء الأحد بعد الإعلان عن فوز لوكاشنكو.

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قالت اللجنة الانتخابية المركزية في جمهورية روسيا البيضاء الاثنين إن الرئيس المنتهية ولايته ألكسندر لوكاشنكو قد فاز بولاية سادسة بنسبة 80,23 في المئة من الأصوات، بعدما قامت الشرطة بقمع متظاهرين معارضين.

وقالت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات ليديا يرموشينا في تصريحات لقنوات تلفزيونية إن سفيتلانا تيخانوفسكايا المنافسة الرئيسية للوكاشنكو حصلت على 9,9 في المئة من الأصوات وفقا للإحصاءات الأولية.

وأوضحت أن كلا من المرشحين الثلاثة الآخرين فاز بأقل من 2 في المئة.

وجاء هذا الإعلان بعدما قامت الشرطة بتفريق متظاهرين بالقنابل الصوتية والرصاص المطاطي في مينسك ومدن أخرى مساء الأحد بعدما أظهرت النتائج الأولية أن لوكاشينكو حقق فوزا ساحقا.

وحشدت تيخانوفسكايا، وهي أم وربة منزل تبلغ من العمر 37 عاما، المعارضة خلال الحملة الانتخابية وجذبت عشرات آلاف المؤيدين إلى أكبر مظاهرات في الدولة السوفياتية السابقة منذ سنوات.

فرانس24/ أ ف ب

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