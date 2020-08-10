توقيف قطب إعلامي مطالب بالديموقراطية في هونغ كونغ

ايزاك لورنس ا ف ب

شرطة مكافحة الشغب ترفع لافتة تحذيرية خلال تظاهرة احتجاج على قانون الأمن القومي، في مركز تسوق في هونغ كونغ في 6 تموز/يوليو 2020

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هونغ كونغ (أ ف ب)

أوقفت شرطة هونغ كونغ الإثنين قطب الإعلام جيمي لاي وداهمت مجموعته الصحافية عملا بالقانون الأمني المثير للجدل الساري المفعول في المستعمرة البريطانية السابقة.

وأوقف السبعيني الثري في منزله قرابة الساعة 7,00 (23,00 ت غ الأحد)، على ما أوضح أحد معاونيه المقربين مارك سايمون لوكالة فرانس برس، مؤكدا كذلك توقيف عناصر آخرين من مجموعته الصحافية.

وأفادت الشرطة في بيان عن توقيف سبعة أشخاص للاشتباه بتواطئهم مع قوى أجنبية، وهو جرم يعاقب عليه قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين في هونغ كونغ في نهاية حزيران/يونيو.

والقانون الذي اعتبر ردا من بكين على اشهر من التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في هونغ كونغ عام 2019، يمنح السلطات صلاحيات جديدة لقمع أربعة أنواع من الجرائم ضد أمن الدولة هي التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتواطؤ مع قوات أجنبية.

وترى المعارضة ودول غربية عدة أن القانون يهدد الاستقلالية القضائية والتشريعية في هونغ كونغ، كما الحريات التي يفترض أن يتمتع بها سكانها حتى عام 2047 بموجب مبدأ "بلد واحد بنظامين".

© 2020 AFP