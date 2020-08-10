تونس: حركة النهضة تعلن رفضها تشكيل حكومة مستقلين

رئيس الوزراء التونسي المستقيل إلياس الفخفاخ يتحدث في مجلس نواب الشعب، تونس، 26 فبراير/ شباط 2020.

أعلنت حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي والتي لديها أكبر كتلة في البرلمان التونسي، الإثنين أنها تعارض تشكيل حكومة مستقلين، داعية رئيس الحكومة المكلف هشام مشيشي، وهو مستقل، إلى تشكيل حكومة تأخذ بالاعتبار "الموازين في صلب البرلمان".

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اعترضت الإثنين حركة النهضة التونسية التي تشغل 54 مقعدا من أصل 217 في البرلمان على تشكيل حكومة مستقلين، خشية أن يتم استبعادها من حكومة رئيس الوزراء المكلف المستقل هشام مشيشي الذي عيّنه الرئيس التونسي قيس سعيّد أواخر تموز/يوليو رغم طرح أسماء أخرى من جانب أحزاب رئيسية.

وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني في مؤتمر صحفي إنه بعد حوار حول الحكومة الجديدة خلال اجتماع لمجلس شورى الحزب عُقد الأحد، "نرفض تشكيل حكومة باسم كفاءات مستقلة".

ودعا أيضاً مشيشي إلى "تكوين حكومة وحدة وطنية سياسية ذات حزام سياسي واسع تستجيب للموازين في صلب البرلمان ولنتائج الانتخابات التشريعية".

وأضاف الهاروني أن "اعتماد الكفاءات المستقلة هو ضرب للديمقراطية وللأحزاب" السياسية.

لقاء بين رئيس الحكومة المكلف ونظرائه السابقين

ويجري مشيشي الذي كان وزيرا للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، مشاورات منذ أواخر تموز/يوليو مع ممثلي أحزاب سياسية لتشكيل حكومة "تستجيب لتطلعات كلّ التونسيّين".

والتقى الجمعة رؤساء حكومات سابقين هم حمادي الجبالي (2011-2013) وعلي العريض (2013-2014) وحبيب الصيد (2015-2016) ويوسف الشاهد (2016-2020).

واجتمع أيضاً مع رئيسين سابقين هما فؤاد المبزع (من كانون الثاني/يناير حتى كانون الأول/ديسمبر 2011) ومحمد الناصر (من تموز/يوليو حتى تشرين الأول/أكتوبر 2019). والهدف من ذلك كان مناقشة الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد ورؤيتهم للمسار الذي يجب سلوكه.

ومن المقرر أن يلتقي مشيشي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة سمير مجول.

ويعقد مشيشي مؤتمرا صحفيا الإثنين عند الساعة 18,00 (17,00 ت غ) يتحدث فيه عن المشاورات حول تشكيل حكومة جديدة.

وبعد تشكيل حكومته، يترتب على مشيشي (46 عاماً) الحصول على ثقة البرلمان بغالبيته المطلقة بحلول مطلع أيلول/سبتمبر. وإذا تعذّر ذلك، سيتمّ حلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.

فرانس24/ أ ف ب

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