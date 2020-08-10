حركة طالبان مستعدة لعقد مفاوضات سلام أفغانية "خلال أسبوع" بعد الإفراج عن السجناء

إعلان اقرأ المزيد

كابول (أ ف ب)

أعلنت حركة طالبان الاثنين أنها مستعدة لإجراء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية بعد إتمام عملية الإفراج عن سجناء من عناصرها التي قالت الحكومة إنها ستبدأ خلال يومين.

وقال الناطق باسم حركة طالبان سهيل شاهين لوكالة فرانس برس "موقفنا كان واضحا، اذا اكتمل الافراج عن السجناء، فنحن مستعدون لإجراء محادثات سلام مع السلطات الافغانية خلال أسبوع"، مضيفا أن الجولة الاولى من المحادثات ستعقد في الدوحة في قطر.

ووافق آلاف الأعيان الأفغان الأعضاء في "المجلس الكبير" (اللويا جيرغا) الأحد على الإفراج عن 400 سجين من حركة طالبان ارتكبوا جرائم خطيرة بينها هجمات استهدفت أجانب وأفغان وأدت إلى سقوط قتلى، ما يتيح تخطي عقبة رئيسية أمام بدء المفاوضات.

وقال الناطق باسم مجلس الامن القومي جاويد فيصل لوكالة فرانس برس إن "الحكومة الافغانية ستبدأ الافراج عن 400 سجين من طالبان خلال يومين".

وأوضح شاهين أن وفد طالبان سيرأسه عباس ستانيكزاي الذي كان كبير مفاوضي الحركة في المحادثات مع واشنطن قبل توقيع اتفاق انسحاب تاريخي في شباط/فبراير.

وكان تبادل الأسرى جزءا رئيسيا من اتفاق شباط/فبراير الذي وافقت بموجبه واشنطن على سحب قواتها من أفغانستان مقابل تعهد طالبان إجراء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.

وتهدف محادثات السلام التي أُجلت مرات عدة إلى إنهاء الصراع المستمر منذ ما يقرب من عقدين في البلاد والذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.

© 2020 AFP