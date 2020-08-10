دوري ابطال اوروبا: مباراة اتلتيكو ولايبزيغ في "موعدها المحدد" (ويفا)

لويس جيني ا ف ب

الارجنتيني دييغو سيميوني مدرب اتلتيكو مدريد في ملعب كامب نو في برشلونة في 30 حزيران/يونيو 2020

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لوزان (سويسرا) (أ ف ب)

أكد الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) الاثنين ان المباراة المقررة بين اتلتيكو مدريد ولايبزيغ الالماني في الدور ربع النهائي من دوري ابطال "ستلعب في موعدها المحدد" الخميس على الرغم من حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف النادي الاسباني.

وكشف أتلتيكو الاحد في بيان على موقعه الرسمي اصابة شخصين بفيروس "كوفيد-19" من دون الكشف عن هويتيهما وما إذا كانا من اللاعبين او الجهاز الفني او موظفين مشيرا الى انهما "قد عزلا نفسيهما في المنزل وتم إبلاغ اسميهما على الفور الى السلطات الصحية الإسبانية، البرتغالية، ويفا، الاتحاد الاسباني، الاتحاد البرتغالي والمجلس الأعلى للرياضة".

وأضاف نادي العاصمة الاسبانية الى ان جميع العاملين واللاعبين والمسؤولين في النادي سيخضعون لفحوصات اضافية يوم الاثنين.

وقال متحدث باسم ويفا "المباراة ستلعب في موعدها المحدد. ليس لدينا أي تعليق نضيفه".

وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات دوري ابطال اوروبا على شكل بطولة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة اعتبارا من الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وحتى المباراة النهائية المقررة في 23 آب/أغسطس.

ووفق البروتوكول الصحي لـ "ويفا"، فيجب أن يكون هناك 13 لاعبا، بمن فيهم الحارس، بصحة جيدة كي تقام المباراة. وفي حال عدم مطابقة الشروط، قد تؤجل الى وقت لاحق.

وينطلق الدور ربع النهائي يوم الاربعاء بلقاء أتالانتا الايطالي الذي بلغ هذا الدور من مشاركته الاولى في المسابقة مع باريس سان جرمان الفرنسي.

© 2020 AFP