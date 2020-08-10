سلطات هونغ كونغ تعتقل قطبا إعلاميا مؤيدا للديمقراطية "للاشتباه بتواطئه مع قوى أجنبية"

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أفادت شرطة هونغ كونغ في بيان الاثنين توقيف سبعة أشخاص "للاشتباه بتواطئهم مع قوى أجنبية". ومن بين المعتقلين جيمي لاي قطب الإعلام المؤيد للديمقراطية والذي داهمت الشرطة مجموعته الصحفية بموجب قانون "الأمن القومي" الجديد، الذي فرضته بكين، وأوقفت أيضا عناصر من المجموعة.

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اعتقلت شرطة هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة، الاثنين قطب الإعلام جيمي لاي. وأوضح أحد معاونيه المقربين مارك سايمون أن الشرطة داهمت أيضا مجموعته الصحفية وأوقفت عناصر آخرين فيها عملا بالقانون الأمني المثير للجدل.

وأوقف السبعيني الثري في منزله قرابة الساعة 7:00 (23:00 ت غ الأحد)، وأفادت الشرطة في بيان عن توقيف سبعة أشخاص للاشتباه بتواطئهم مع قوى أجنبية، وهو جرم يعاقب عليه قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين في هونغ كونغ في نهاية يونيو/حزيران.

والقانون الذي اعتبر ردا من بكين على اشهر من المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ عام 2019، يمنح السلطات صلاحيات جديدة لقمع أربعة أنواع من الجرائم ضد أمن الدولة هي التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتواطؤ مع قوات أجنبية.

وترى المعارضة ودول غربية عدة أن القانون يهدد الاستقلالية القضائية والتشريعية في هونغ كونغ، كما الحريات التي يفترض أن يتمتع بها سكانها حتى عام 2047 بموجب مبدأ "بلد واحد بنظامين".

فرانس24/ أ ف ب

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