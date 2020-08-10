مباشر: خطاب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب بعد الاجتماع مع الحكومة في أعقاب فاجعة انفجار مرفأ بيروت

رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب في القصر الحكومي في بيروت ، لبنان ، 10 أغسطس ، 2020. © رويترز

بعد مرور خمسة أيام على انفجارمرفأ بيروت الذي تسبب بمقتل 160 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف بجروح، مع استمرار فقدان قرابة عشرين شخصا، يلقي رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب كلمة يتوجه بها إلى اللبنانيين، ويعلن فيها الاستقالة. وعقد مجلس الوزراء اجتماعا الإثنين قالت بعده وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان إن دياب "يتجه نحو إعلان الاستقالة"، موضحة أن "الجزء الأكبر من الوزراء طالب بالاستقالة" خلال الجلسة.