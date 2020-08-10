يوروبا ليغ: إنتر يتجاوز ليفركوزن ويبلغ نصف النهائي

البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي يحتفل بتسجيله الهدف الثاني في مرمى باير ليفركوزن ضمن الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم في العاشر من آب/أغسطس 2020 في دوسلدورف، غرب ألمانيا.

مارتن ميسنير تصوير مشترك/ا ف ب