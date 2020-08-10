يوروبا ليغ: يونايتد يحتاج الى التمديد لبلوغ دور الأربعة

وولفغانغ راتاي تصوير مشترك/ا ف ب

البرتغالي برونو فرنانديش يسجل ركلة الجزاء لمانشستر يونايتد الإنكليزي في مرمى كوبنهاغن الدنماركي خلال ربع نهائي مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم، كولن، غرب ألمانيا، في 10 اب/اغسطس 2020

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كولونيا (ألمانيا) (أ ف ب)

حجز مانشستر يونايتد الإنكليزي مقعده في دور الأربعة لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بصعوبة بالغة، بفوزه الإثنين في كولن الألمانية على كوبنهاغن الدنماركي 1-صفر بعد التمديد، وذلك في مستهل البطولة المصغرة التي فرضها فيروس كورونا المستجد.

وأصبح يونايتد الذي ضمن تأهله الى مسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل باحتلاله المركز الثالث في الدوري الممتاز، على بعد مباراتين من الفوز باللقب للمرة الثانية، بعد عام 2017 حين توج بطلا على حساب أياكس الهولندي.

ويدين يونايتد بالتأهل الى نجمه الجديد البرتغالي برونو فرنانديش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 95 من ركلة جزاء.

ويلتقي "الشياطين الحمر" في دور الأربعة الإثنين المقبل في دوسلدورف مع الفائز من مباراة الثلاثاء بين إشبيلية الإسباني، حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة (5)، وممثل إنكلترا الآخر وولفرهامبتون الذي وصل الى ربع النهائي للمرة الأولى منذ 1972.

© 2020 AFP