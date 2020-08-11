إيران تدين شخصين بالتجسس لصالح إسرائيل وألمانيا وبريطانيا

عطا كيناري ا ف ب/ارشيف

مشهد عام في طهران في 4 آب/أغسطس 2020

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طهران (أ ف ب)

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية الثلاثاء صدور حكم بسجن كل من رجلين لمدة عشر سنوات بتهمة التجسس على الجمهورية الإسلامية لصالح بريطانيا وألمانيا وإسرائيل في أحدث قضية تجسس بعد عدة قضايا أدت إلى الحبس أو الإعدام.

وأفاد المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي أن أحد المدانين ويدعى مسعود مصاحب "تجسس لصالح الموساد وألمانيا تحت ستار" توليه منصب الأمين العام للجالية الإيرانية-النمساوية.

وقال إن مصاحب "شارك في جمع معلومات مختلفة في مختلف المجالات بما في ذلك المشاريع العسكرية والنووية وتقنية النانو والمشاريع العلاجية والطبية وقدم للأجانب الإمدادات في هذه المجالات" وفق موقع وكالة ارنا الرسمية.

والرجل الثاني شهرام شيرخاني كان يعمل مع الاستخبارات البريطانية، وفق ما نقل موقع التلفزيون الرسمي عن المتحدث.

وقال إن شيرخاني كان يسعى "لإفساد سلطات" و"تجنيد" أشخاص وإعطاء معلومات بشأن "اتفاقيات متعلقة بالبنك المركزي وبنك ملي ووزارة الدفاع".

وقال إسماعيلي إن خمسة أشخاص آخرين تم اعتقالهم مؤخرا بشبهة التجسس في وزارات الخارجية والدفاع والصناعات، وفي شركات تعمل في قطاع الطاقة والوكالة الذرية الإيرانية.

ولم يكشف عن هوياتهم أو التفاصيل المتعلقة بالاتهامات.

وكانت النمسا دعت في منتصف 2019 لإطلاق سراح مصاحب الذي كان يبلغ آنذاك 72 عاما. وأكدت حينها عدم توجيه اتهامات رسمية له وأن سبب اعتقاله غير معروف.

وذكرت صحيفة دير ستاندرد النمسوية أن مصاحب سافر إلى إيران حيث رافق لجنة من مركز أبحاث نمسوي فتح فرعا قرب طهران.

وبعد اعتقاله في كانون الثاني/يناير 2019، لم تتمكن عائلته من الاتصال به لأسابيع قبل أن تتبلغ بتوقيفه في سجن إيوين بطهران.

وتقول الجالية الإيرانية النمسوية إن هدفها هو العمل على توطيد العلاقات بين البلدين، وخصوصا في المجال الاقتصادي.

- اعتقالات وإعدامات -

أعلنت إيران في الفترة الأخيرة عن العديد من التوقيفات وفي بعض الحالات عن إعدام أشخاص دانتهم محاكمها بالتجسس.

والشهر الماضي أعدمت محمود موسوي مجد وهو مترجم سابق، بتهمة التجسس للولايات المتحدة وإسرائيل، والمساعدة في تحديد موقع الجنرال قاسم سليماني الذي قتل بضربة أميركية في العراق.

وأعدمت في تموز/يوليو أيضا رضا أصغري بعد إدانته بالتجسس على برنامج إيران الصاروخي لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).

وفي شباط/فبراير أصدرت السلطات عقوبة مماثلة بحق أمير رحيم بور، المتهم بالتجسس لحساب واشنطن وبالتآمر لبيع معلومات حول برنامج إيران النووي.

وأعلنت طهران في كانون الأول/ديسمبر أنها اعتقلت ثمانية أشخاص "على علاقة بسي آي إيه" بتهمة التورط في تظاهرات عارمة جرت في الشهر السابق احتجاجا على قرار مفاجئ برفع أسعار البنزين.

وقالت أيضا في تموز/يوليو 2019 إنها فككت "شبكة تجسس" لصالح سي آي إيه، واعتقلت 17 مشتبها بهم بين آذار/مارس 2018 وآذار/مارس 2019، حكمت على عدد منهم بالاعدام.

ونفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب آنذاك تلك الاتهامات بوصفها "كاذبة تماما".

والنمسوي-الإيراني مصاحب هو من بين العديد من مزدوجي الجنسية والأجانب الآخرين المحتجزين في إيران بتهم أمنية.

وبين هؤلاء الأكاديمية الفرنسية الإيرانية فريبا عادلخاه التي صدر في نهاية حزيران/يونيو الحكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهم "أمنية تشمل التآمر على الأمن القومي".

وبين الآخرين البريطانية الإيرانية نازانين زغاري-راتكليف ورجل الأعمال الإيراني الأميركي سياماك نمازي ووالده محمد باقر نمازي.

ولا تعترف إيران بازدواجية الجنسية وتعتبر مزدوجي الجنسية خاضعين للقوانين الإيرانية.

كما تحتجز الجمهورية الإسلامية كايلي مور-جيلبرت وهي أكاديمية بريطانية أسترالية تقضي عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة التجسس، وقد نفت تلك التهمة.

© 2020 AFP