الانتخابات الرئاسية الأمريكية: بايدن يختار السناتورة كامالا هاريس صاحبة الأصول الأفريقية نائبة له

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عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا كامالا هاريس تؤيد المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن وهي تتحدث إلى أنصارها خلال تجمع انتخابي في ديترويت بولاية ميشيغان في 9 مارس/ آذار 2020.

نشر المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن الثلاثاء تغريدة، أعلن خلالها عن اختياره للسناتورة صاحبة الأصول الأفريقية كامالا هاريس لتولي منصب نائبته في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر التي سيواجه فيها الرئيس دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية.

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اختار المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن السناتورة صاحبة الأصول الأفريقية كامالا هاريس لتولي منصب نائبته في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر التي سيواجه فيها الرئيس دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate. — Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020

وجاء في تغريدة لبايدن "يشرفني أن أعلن أنني اخترت كامالا هاريس المدافعة الشرسة عن الضعفاء وأحد أفضل من عملوا في الخدمة العامة نائبة لي".

بايدن قادر على "توحيد" الأمريكيين

وأكدت السناتورة كامالا هاريس أن المرشّح الديمقراطي جو بايدن قادر على "توحيد" الأمريكيين، وأنه يشرّفها خوض الانتخابات الرئاسية إلى جانبه، آملة أن تصبح أول نائبة رئيس من أصول أفريقية في تاريخ الولايات المتحدة.

وجاء في تغريدة للسناتورة عن كاليفورنيا أن "جو بايدن قادر على توحيد الشعب الأمريكي لأنه أمضى حياته في النضال من أجلنا. وعندما سيصبح رئيسا سيجعل أمريكا ترتقي إلى مستوى تطلّعاتنا".

فرانس24/ أ ف ب

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