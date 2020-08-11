الدوري الأميركي للمحترفين: ستة انتصارات تواليا لفينيكس صنز

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أورلاندو (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

تابع فينيكس صنز صعوده الرائع بعد استئناف دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين اثر توقف طويل بسبب فيروس كورونا المستجد، وحصد فوزه السادس تواليا بنتيجة كبيرة على أوكلاهوما سيتي ثاندر 128-101 الاثنين في اورلاندو.

وعلى غرار مبارياته الاخيرة، قاد ديفن بوكر فريقه بتسجيله 35 نقطة، ليحتفظ فينيكس، غير المرشح للمنافسة بعد العودة، بأمل التأهل الى الادوار الاقصائية "بلاي أوف" من المنطقة الغربية.

وهذه المرة الرابعة في ست مباريات يسجل بوكر ثلاثين نقطة او اكثر في اورلاندو، حيث حقق صنز ستة انتصارات تواليا في "فقاعة" مجمع ديزني وورلد المخصصة لختام الدوري بعد العودة من وقفة كورونا.

وتضمن اداء بوكر الرائع سلة من منتصف الملعب تقريبا في الربع الثالث، عززت تقدم فينيكس الى 13 نقطة.

والى تألق الجناح بوكر، سجل زميلاه ميكال بريدجز (5 ثلاثيات) وكاميرون جونسون 18 نقطة (4 ثلاثيات) واضاف المهاجم الكرواتي دارو شاريتش 16.

ومن البدلاء، برز كاميرون باين (14 نقطة) ولاعب الارتكاز دي اندريه ايتون (10 نقاط).

ولدى الخاسر، سجل داريوس بايزلي 22 نقطة والمصري الاصل عبد الرحمن نادر (26 عاما) المعروف في الولايات المتحدة باسم عبدل نادر 15 نقطة.

واستهل صنز استئناف الدوري دون ان يكون مرشحا للمنافسة على التأهل الى البلاي اوف، لكنه رفع رصيده الى 32 فوزا و39 خسارة، بفارق فوز عن كل من ممفيس غريزليز ثامن المنطقة وبورتلاند التاسع، ومتخطيا سان انتونيو سبيرز العريق الذي تراجع الى المركز العاشر.

لكن حتى بحال فوز فينيكس في مباراتيه المتبقيتين على فيلادلفيا الثلاثاء ودالاس الخميس، يحتاج الى خسارة ممفيس، بورتلاند وسان انتونيو مباراة على الاقل لضمان خوض المباريات الفاصلة المؤهلة الى البلاي اوف.

© 2020 AFP