الرئيس الأمريكي يقطع مؤتمرا صحفيا عقب إطلاق نار خارج البيت الأبيض

أطلق جهاز الخدمة السرية المسؤول عن حماية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النار الاثنين على شخص مسلح خارج البيت الأبيض ما دفع الرئيس إلى قطع مؤتمره الصحفي الذي كان يعقده عن مستجدات فيروس كورونا والاقتصاد الأمريكي. وكان عنصر من الأمن قد اقترب من ترامب أثناء المؤتمر ليشرح له الوضع ليغادر بعدها ترامب مسرعا بصحبته قبل أن يعود مجددا للقاعة ويوضح ما حدث للصحافيين.

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على نحو مفاجئ الاثنين قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرا صحفيّا كان يعقده في البيت الأبيض، الذي تمّ إغلاقه فترةً وجيزة، على خلفية إطلاق نار. وغادر الرئيس القاعة قبل أن يعود ليوضح للصحافيّين أنّ عناصر الخدمة السرّية، المسؤولين عن حمايته، قد أطلقوا النّار لتوّهم على مسلّح "خارج البيت الأبيض".

وقال ترامب إثر استئنافه مؤتمره الصحفي، إنّ "الشرطة أطلقت النار على أحدهم"، مضيفا "المشتبه به في طريقه إلى المستشفى".

وردّا على ما إذا كان المشتبه به مسلّحا، أجاب الرئيس "بحسب ما فهمت، نعم"، مشيرا إلى أنّ الأمر حصل "خارج" سياج البيت الأبيض. وقال ترامب "ربّما لا علاقة لهذا بي".

وكان الرئيس الأمريكي يعقد مؤتمره الصحفي اليومي عندما اقترب منه عنصر أمن وكلّمه، فردّ عليه ترامب "عفوا؟". وبمجرّد تلقّيه توضحيات من العنصر الأمني، غادر الرئيس قاعة المؤتمر، وتبعه فريقه.

وردّاً على سؤال أحد الصحافيين، قال الرئيس الجمهوري لدى عودته إلى قاعة المؤتمر بعد دقائق "(...) دائماً ما كان العالم مكاناً خطرا. هذا ليس شيئا استثنائيا". وتابع "أشعر بالأمان مع الخدمة السرّية. إنّهم أناس رائعون، الأفضل". ثمّ استأنف ترامب مؤتمره الصحفي الذي ركّز على فيروس كورونا والاقتصاد الأمريكي.

فرانس24/ أ ف ب

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