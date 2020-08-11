اليونان ستطلب اجتماعاً عاجلاً للاتحاد الأوروبي بشأن تركيا (رئيس الوزراء)

جون ثايس تصوير مشترك/ا ف ب

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال القمة الأوروبية في بروكسل في 19 تموز/يوليو 2020

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اثينا (أ ف ب)

أعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الثلاثاء أن بلاده ترغب في عقد اجتماع عاجل للاتحاد الأوروبي بشأن تركيا، بعدما أرسلت أنقرة سفينة للتنقيب عن المحروقات في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن "وزارة الخارجية ستقدّم طلباً لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي من أجل عقد قمة طارئة".

واندلع الخلاف الاثنين بعدما أرسلت أنقرة سفينة "عروج ريس" للتنقيب عن المحروقات إلى قبالة سواحل جزيرة كاستيلوريزو اليونانية التي تتنازع تركيا واليونان على الحقوق البحرية فيها.

وحددت البحرية اليونانية الثلاثاء موقع السفينة التركية في جنوب شرق جزيرة كريت، ترافقها فرقاطة تركية، وتراقبها سفن حربية يونانية.

وأعلنت تركيا أن "عروج ريس" ستقوم بعمليات بحث في المنطقة بين 10 و23 آب/أغسطس. ويشكل التنقيب عن مصادر الطاقة في شرق المتوسط الغني بالغاز الطبيعي مصدر توتر بين تركيا وجيرانها، اليونان وقبرص وإسرائيل.

وعقد ميتسوتاكيس الاثنين اجتماعاً مع القيادات العسكرية في بلاده وتحدث مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في القضية.

واعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد تصرفات تركيا بأنها "مثيرة جداً للقلق" ومقدمة لمزيد من "العداوة وانعدام الثقة".

وحض ستولتنبرغ على احترام القانون الدولي خلال محادثاته الاثنين مع رئيس الوزراء اليوناني.

وكتب في تغريدة "يجب تسوية المسألة انطلاقاً من روح التضامن بين الحلفاء وطبقاً للقانون الدولي".

© 2020 AFP