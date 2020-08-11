بطولة اسكتلندا: الحكومة تهدد بتعليق الموسم بسبب مخالفة البروتوكولات الصحية

جيف باشو ا ف ب

المدافع البلجيكي لسلتيك الاسكتلندي بولي بولينغولي (يسار) يصارع على الكرة مع مهاجم ليون الفرنسي موسى دمبيلي خلال مباراة ودية في كرة القدم، ديسين-شاربيو، وسط شرق فرنسا، في 18 تموز/يوليو 2020

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غلاسكو (أ ف ب)

هدّدت الحكومة الاسكتلندية بوقف الموسم الجديد من الدوري الممتاز لكرة القدم، بسبب انتهاك آخر للبروتوكولات الصحية الصارمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولتأكيد جدية التهديد، قررت رئيسة الوزراء نيكولا ستورجون إرجاء مباراتين مقررتين الأربعاء في المرحلة الثالثة بين سلتيك وسانت ميرين من جهة، وأبردين وهاميلتون من جهة أخرى.

وأقر المدافع البلجيكي لسلتيك بولي بولينغولي أنه لم يلتزم ببروتوكولات الحجر الصحي بعد رحلة الى إسبانيا. وعلى كل شخص يعود الى اسكتلندا من إسبانيا ان يقضي أسبوعين في الحجر الصحي.

ولعب بولينغولي في المباراة التي تعادل فيها حامل اللقب مع كيلمارنوك 1-1 في المباراة الثانية لفريقه في الموسم الجديد، وقد اعتذر عن سلوكه و"أنا مذنب بارتكاب خطأ فادح في التقدير. أعلم أن ما فعلته كان خطأ وأعلم أنه يجب علي الآن التعامل مع العواقب".

وفتح سلتيك الذي توج بطلا للدوري للمرة التاسعة تواليا بعد إلغاء ما تبقى من الموسم نتيجة تفشي فيروس "كوفيد-19"، تحقيقا في القضية وهو قال في بيان "من الصعب تخيل تصرف غير مسؤول الى هذه الدرجة في ظل الظروف الحالية، ولا يمكننا إيجاد تفسيرات لذلك"، متحدثا عن "إجراءات تأديبية".

وسبق للحكومة الاسكتلندية أن أعربت عن غضبها حيال تصرف ثمانية من لاعبي أبردين قاموا بزيارة حانة الأسبوع الماضي.

وجاءت نتيجة اختبار اثنين منهم إيجابية بفيروس "كوفيد-19"، ما أدى الى تأجيل مباراة فريقهم مع سانت جونستون السبت المنصرم، ثم مباراة الأربعاء ضد هاميلتون في المرحلة الثالثة.

وحذرت الحكومة إنه إذا شعرت بحصول خرق للبروتوكول الصحي بعدما أقر به بولينغولي، فقد تضطر الى ايقاف الموسم بشكل موقت، موضحة في بيان "نجري حاليا مناقشات مع النادي (سلتيك) والهيئات المسؤولة عن كرة القدم لإثبات الحقائق".

وتابعت "إذا تأكدنا بأنها حادثة خطيرة أخرى في كرة القدم الاسكتلندية، حيث تم انتهاك البروتوكولات بشكل يهدد الصحة العامة على نطاق أوسع، فلن يكون أمام الحكومة الاسكتلندية سوى خيار التفكير في ما إذا كانت هناك حاجة الآن لايقاف استئناف اللعبة في اسكتلندا".

وكخطوة أولى في سياق التهديد بتعليق الموسم، قررت رئيسة الوزراء ستورجون إرجاء المباراة المقبلة لسلتيك الأربعاء ضد مضيفه سانت ميرين، معتبرة أن ما قام به بولينغولي "يخالف القواعد بشكل فاضح"، مضيفة "كحد أدنى، لا يجب أن نتوقع رؤية أبردين وسلتيك يلعبان خلال الأسبوع الجاري وسنرى ما هي الاستنتاجات الأخرى".

وحذرت "اعتبروا ما اتخذ اليوم بمثابة بطاقة صفراء. المرة التالية ستكون حمراء لأنكم لم تتركوا لنا أي خيار على الإطلاق".

© 2020 AFP