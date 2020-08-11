بوتين: روسيا طورت "أول" لقاح لكوفيد-19 

أليكسي نيكولسكي سبوتنيك/ا ف ب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال عبر الفيديو مع وزراء حكومته في مقره خارج موسكو في 11 آب/أغسطس 2020

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موسكو (أ ف ب)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء خلال اتصال عبر الفيديو مع وزراء حكومته أن بلاده طوّرت "أول" لقاح ضد فيروس كورونا المستجد يوفّر "مناعة مستدامة".

في الأسابيع السابقة لهذا الإعلان، أعرب علماء أجانب عن قلقهم حيال سرعة تطوير مثل هذا اللقاح ودعت منظمة الصحة العالمية إلى احترام "الخطوط التوجيهية والإرشادات الواضحة" في ما يخصّ تطوير هذا النوع من المنتجات.

وقال بوتين "هذا الصباح، ولأول مرّة في العالم، تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا المستجد" في روسيا مضيفاً "أعلم أنه فعال بما فيه الكفاية، وأنه يعطي مناعة مستدامة".

وأكد الرئيس أن إحدى بناته تلقت اللقاح. قال "أعتقد أنها في مرحلة ما شاركت في التجارب" مشيراً إلى أن حرارتها ارتفعت قليلاً "وكان هذا كل شيء".

وسيُطرح اللقاح للتداول في الأول من كانون الثاني/يناير 2021، وفق ما أفاد السجل الوطني للأدوية التابع لوزارة الصحة لوكالات الصحافة الروسية.

وأكدت روسيا في الأسابيع الأخيرة أنها ستنتج قريباً آلاف الجرعات من لقاح ضد كورونا المستجدّ و"ملايين" الجرعات بدءاً من مطلع العام المقبل.

وردّت منظمة الصحة العالمية داعيةً إلى احترام البروتوكولات والقوانين السارية في مجال تطوير لقاح ضد كوفيد-19.

وتعمل روسيا منذ أشهر مثل الكثير من الدول الأخرى حول العالم على مشاريع عديدة للقاحات ضد كوفيد-19. وطوّر اللقاح الروسي مركز غاماليا بالتعاون مع وزارة الدفاع.

© 2020 AFP