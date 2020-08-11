دوري أبطال أوروبا: هل تكون الثالثة ثابتة لنيمار وينقذ سان جرمان المدجج بالاصابات؟

فرانك فيف ا ف ب/ارشيف

سيكون نيمار جاهزا بدنيا هذه المرة لخوض ربع نهائي دوري الابطال مع سان جرمان

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لشبونة (أ ف ب)

مرّة جديدة يخوض باريس سان جرمان الفرنسي الادوار الاقصائية من دوري ابطال اوروبا في كرة القدم مثخنا باصاباته، لكن نجمه البرازيلي نيمار سيكون جاهزا الاربعاء لمواجهة أتالانتا الايطالي في ربع نهائي لشبونة والتذكير بانه أغلى لاعب في العالم.

في أولى مباريات ربع النهائي، تستضيف لشبونة "المحايدة" بطل فرنسا ومفاجأة الدوري الايطالي أتالانتا، في بطولة مصغّرة تستمر حتى 23 الجاري، نتيجة العودة من توقف لنحو خمسة اشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

ستقام المباراة وراء ابواب موصدة على ملعب "دا لوز"، لكن سان جرمان سيكون معتادا على ذلك، اذ كان من اوائل مختبري هذه التجربة في المسابقة، عندما تخطى بوروسيا دورتموند الالماني في اياب ثمن النهائي في اذار/مارس الماضي قبل تعليق المنافسات بسبب "كوفيد-19".

انذاك، سجل نيمار هدف الافتتاح ليحقق فريق العاصمة فوزا بهدفين معوضا خسارته ذهابا 1-2.

بعد المباراة التي احتفل بنتيجتها مشجعو النادي المملوك قطريا خارج اسوار ملعبهم، جلس نيمار على المدرجات العالية وبكى فرحا.

في أول موسمين بعد انتقاله القياسي من برشلونة الاسباني مقابل 222 مليون يورو، دفع فريقه ثمنا باهظا لاصابته في المراحل الحاسمة من المسابقة القارية.

اولا تعرض لكسر في مشط قدمه ليغيب عن الاقصاء امام ريال مدريد الاسباني في 2018. تكرّر السيناريو المحبط في 2019 باصابة اخرى في المشط واقصاء جديد امام مانشستر يونايتد الانكليزي برغم تفوق الباريسيين ذهابا بهدفين.

مذذاك الوقت، انصبّ الحديث على عودة محبطة لنيمار الى برشلونة، ولا تشير التكهنات الى حصولها في فترة الانتقالات المقبلة التي يخيّم عليا شبح كورونا.

وتأتي مباراة الاربعاء قبل يوم من الذكرى الثالثة لقدوم مهاجم برشلونة السابق الى سان جرمان.

يبدو ان النجم البالغ 28 عاما قد تأقلم في باريس وبفورمة جيدة تؤهله تخطي أتالانتا وايصال الفريق الى نصف نهائي دوري الابطال منذ الاستحواذ القطري في 2011.

قال في مقابلة مع الموقع الرسمي للنادي الاسبوع الماضي "أعتقد أني أعيش في أفضل ايامي منذ قدومي الى باريس".

- شكوك حول مبابي -

وفي اسبوع يحتفل فيه سان جرمان بالذكرى الخميس لتأسيسه، يجد المدرب الالماني توماس توخل نفسه أمام معضلة لتعويض اصابات ابرز نجوم تشكيلته.

يُتوقع أن يجلس نجمه هجومه الآخر كيليان مبابي على مقاعد البدلاء، إذ يقاتل بطل العالم للتعافي من اصابة بكاحله تعرّض لها خلال الفوز على سانت اتيان الشهر الماضي في نهائي مسابقة الكأس.

يغيب عن المباراة الارجنتيني أنخل دي ماريا، فيما رحل الهداف التاريخي للنادي المهاجم الاوروغوياني ادينسون كافاني في حزيران/يونيو لانتهاء عقده. ولسخرية القدر، كان كافاي مرشحا للانتقال الى مدينة لشبونة لحمل الوان أبرز انديتها بنفيكا.

وما يعزز قلق توخل، الاصابة الاخرى لعملاق الوسط الدفاعي الايطالي ماركو فيراتي بربلة ساقه. وتشير تقارير الى ان فيراتي لن يكون جاهزا حتى في موعد المباراة النهائية بحال بلغها سان جرمان.

واللافت ان توخل بذاته سيكون ايضا على العكازات، بعد ان كسر العظمة الخامسة في مشط قدمه وتعرضه لالتواء بكاحله خلال احد التمارين.

إزاء كل ذلك، يعوّل سان جرمان بشكل كبير على نيمار لقيادة الباريسيين الى نصف النهائي لملاقاة الفائز بين أتلتيكو مدريد الاسباني ولايبزيغ الالماني.

قال توخل لقناة النادي التلفزيونية هذا الاسبوع "نحن فريق متماسك، أحرزنا اربعة القاب هذا الموسم، وأنا سعيد جدا لكوني مدربا لباريس سان جرمان.. هذه هدية بالنسبة لي".

© 2020 AFP