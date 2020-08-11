دوري أبطال أوروبا: هل ينقذ نيمار باريس سان جرمان المثخن بالإصابات في مواجهة أتلانتا الإيطالي؟

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يواجه باريس سان جرمان مساء الأربعاء فريق أتالانتا الإيطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة البرتغالية لشبونة وهو مثخن بإصابات لاعبيه الكبار وعلى رأسهم الإيطالي ماركو فيراتي والأرجنتيني أنخل دي ماريا فيما تعتري الشكوك مشاركة بطل العالم كيليان مبابي. ويأمل الفريق الباريسي أن يعوض نجمه نيمار الأغلى في العالم الفترة التي كان فيها خارج تشكيلة الفريق بسبب الإصابات المتكررة التي لازمته منذ التحاقه بسان جرمان منذ سنتين.

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يخوض نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جرمان الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم فيما يعاني كبار لاعبيه من الإصابات التي ستمنعهم من المشاركة. لكن نجمه البرازيلي نيمار سيكون جاهزا الأربعاء لمواجهة أتالانتا الإيطالي في ربع نهائي لشبونة والتذكير بانه أغلى لاعب في العالم.

في أولى مباريات ربع النهائي، تستضيف لشبونة "المحايدة" بطل فرنسا ومفاجأة الدوري الإيطالي أتالانتا، في بطولة مصغّرة تستمر حتى 23 أغسطس/آب الجاري، نتيجة العودة من توقف لنحو خمسة اشهر بسبب فيروس كورونا.

ستقام المباراة خلف أبواب موصدة على ملعب "دا لوز"، لكن سان جرمان سيكون معتادا على ذلك، إذ كان من أوائل مختبري هذه التجربة في المسابقة، عندما تخطى بوروسيا دورتموند الألماني في إياب ثمن النهائي في مارس/أذار الماضي قبل تعليق المنافسات بسبب "كوفيد-19". آنذاك، سجل نيمار هدف الافتتاح ليحقق فريق العاصمة فوزا بهدفين معوضا خسارته ذهابا 1-2. بعد المباراة التي احتفل بنتيجتها مشجعو النادي المملوك قطريا خارج أسوار ملعبهم، جلس نيمار على المدرجات العالية وبكى فرحا.

في أول موسمين بعد انتقاله القياسي من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو، دفع فريقه ثمنا باهظا لإصابته في المراحل الحاسمة من المسابقة القارية. فأولا تعرض لكسر في مشط قدمه ليغيب عن الإقصاء أمام ريال مدريد الإسباني في 2018. تكرّر السيناريو المحبط في 2019 بإصابة أخرى في المشط وإقصاء جديد أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي برغم تفوق الباريسيين ذهابا بهدفين. مذاك الوقت، انصبّ الحديث على عودة محبطة لنيمار إلى برشلونة، ولا تشير التكهنات إلى حصولها في فترة الانتقالات المقبلة التي يخيّم عليا شبح كورونا.

وتأتي مباراة الأربعاء قبل يوم من الذكرى الثالثة لقدوم مهاجم برشلونة السابق إلى سان جرمان. يبدو أن النجم البالغ 28 عاما قد تأقلم في باريس وبفورمة جيدة تؤهله تخطي أتالانتا وإيصال الفريق إلى نصف نهائي دوري الأبطال منذ الاستحواذ القطري في 2011.

قال في مقابلة مع الموقع الرسمي للنادي الأسبوع الماضي "أعتقد أني أعيش في أفضل أيامي منذ قدومي إلى باريس".

شكوك حول مبابي

وفي أسبوع يحتفل فيه سان جرمان بالذكرى الخميس لتأسيسه، يجد المدرب الألماني توماس توخل نفسه أمام معضلة لتعويض إصابات أبرز نجوم تشكيلته.

يُتوقع أن يجلس نجمه هجومه الآخر كيليان مبابي على مقاعد البدلاء، إذ يقاتل بطل العالم للتعافي من إصابة بكاحله تعرّض لها خلال الفوز على سانت إتيان الشهر الماضي في نهائي مسابقة الكأس.

يغيب عن المباراة الأرجنتيني أنخل دي ماريا، فيما رحل الهداف التاريخي للنادي المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني في يونيو/حزيران لانتهاء عقده. ولسخرية القدر، كان كافاني مرشحا للانتقال إلى مدينة لشبونة لحمل ألوان أبرز أنديتها بنفيكا.

وما يعزز قلق توخل، الإصابة الأخرى لعملاق الوسط الدفاعي الإيطالي ماركو فيراتي بربلة ساقه. وتشير تقارير إلى أن فيراتي لن يكون جاهزا حتى في موعد المباراة النهائية بحال بلغها سان جرمان.

واللافت أن توخل بذاته سيكون أيضا على العكازات، بعد أن كسر العظمة الخامسة في مشط قدمه وتعرضه لالتواء بكاحله خلال أحد التمارين.

إزاء كل ذلك، يعوّل سان جرمان بشكل كبير على نيمار لقيادة الباريسيين إلى نصف النهائي لملاقاة الفائز من أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزيغ الألماني.

قال توخل لقناة النادي التلفزيونية هذا الأسبوع "نحن فريق متماسك، أحرزنا أربعة ألقاب هذا الموسم، وأنا سعيد جدا لكوني مدربا لباريس سان جرمان.. هذه هدية بالنسبة لي".

فرانس24/ أ ف ب

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