رئيس الوزراء الفرنسي: وتيرة انتشار فيروس كورونا في البلاد تسير ‭‭"‬‬بالاتجاه الخاطئ"

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حذر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الثلاثاء من وتيرة انتشار فيروس كورونا في بلاده قائلا إنها تسير بالاتجاه الخاطئ منذ أسبوعين. وأضاف كاستكس أنه قرر تمديد حظر التجمعات العامة لأكثر من 5000 شخص حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول في ظل تواصل ارتفاع عدد الإصابات بشكل كبير.

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"معدل الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا يسير ‭‬في الاتجاه الخاطئ منذ أسبوعين"، هكذا قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي في ظل تواصل ارتفاع إصابات فيروس كورونا بشكل كبير.

وأضاف كاستكس أنه من الضروري أن تكون هناك استجابة جماعية إذا أردنا تجنب فقدان السيطرة على الزيادة في عدد الحالات.

وحذر رئيس الوزراء من أن الجمهور أصبح غير مبال بعد أن سجلت البيانات الرسمية قرابة 5000 حالة كوفيد-19 جديدة من السبت إلى الإثنين. وأودى الوباء بحياة أكثر من 30300 شخص في فرنسا. وقال كاستكس إن فرنسا ستمدد حظر التجمعات العامة لأكثر من 5000 شخص حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول وستقرر قيودا جديدة في أكبر 20 مدينة فرنسية للحد من معدل الإصابة المتصاعد.

وسيتعين على المسؤولين المحليين أن يفعلوا المزيد من أجل التشجيع على استخدام الكمامات في الأماكن العامة في مختلف أنحاء البلاد.

وقال كاستكس خلال زيارة لجناح الرعاية المركزة في مستشفى بجنوب فرنسا "إذا لم نعمل بصورة جماعية فإننا نعرض أنفسنا لتفاقم خطر أن يصبح من الصعب السيطرة على الزيادة في الوباء".

والإثنين سجلت فرنسا أول زيادة يومية ملحوظة في عدد المصابين في المستشفيات بكوفيد-19 منذ نهاية العزل العام الصارم الذي كانت تفرضه.

فرانس24/ رويترز

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