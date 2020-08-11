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روسيا تسجل "أول" لقاح تطوره لفيروس كورونا وإحدى بنات بوتين تتلقى جرعة

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سيارة إسعاف تمر أمام الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، 16 مايو/أيار 2020.
سيارة إسعاف تمر أمام الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، 16 مايو/أيار 2020. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
1 دقائق

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء الثلاثاء إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده طورت "أول" لقاح لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا. وقال بوتين بعد هذا الإعلان بدقائق إن إحدى بناته قد تلقت جرعة من هذا اللقاح الجديد. فيما كانت سرعة تطوير اللقاح محل قلق لدى علماء أجانب.

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ذكرت وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الثلاثاء أن إحدى بناته تلقت اللقاح ضد كوفيد-19 الذي تقول روسيا إنها طوّرته.

وبعد بضع دقائق من إعلانه تسجيل اللقاح، قال بوتين وفق ما نقلت عنه وكالة إنترفاكس، "إحدى بناتي تلقت هذا اللقاح. أعتقد أنها في مرحلة ما شاركت في التجارب". وكان علماء أجانب قد أعربوا عن قلقهم حيال سرعة تطوير مثل هذا اللقاح.

 

فرانس24/ أ ف ب

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