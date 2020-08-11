سفتلانا تيخانوفسكايا منافسة رئيس بيلاروسيا في الانتخابات تهرب إلى ليتوانيا

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المرشحة المعارضة لانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا سفتلانا تيخانوفسكايا في مؤتمر صحفي غداة عملية الاقتراع في مينسك في 10 أغسطس/آب 2020.

غادرت المنافسة الرئيسية لألكسندر لوكاشنكو رئيس بيلاروسيا البلاد الثلاثاء لاجئة إلى ليتوانيا بعد الفوز الساحق الذي حققه الأخير في الانتخابات الرئاسية وحصوله على ولاية سادسة لقيادة البلاد. وأكدت تيخانوفسكايا أنها اتخذت "قرارا صعبا" بمغادرة البلاد وهي تعرف أن الكثيرين سيدينونها ويكرهونها وأن كثيرين سيفهمونها. فيما فرقت الشرطة البيلاروسية لليوم الثاني على التوالي مظاهرات مناهضة لفوز لوكاشنكو بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية.

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أفاد وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيفيتشوس الثلاثاء أن المرشحة المعارضة للانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا سفتلانا تيخانوفسكايا الرافضة لإعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته ألكسندر لوكاشينكو قد لجأت إلى ليتوانيا.

وقال الوزير "وصلت إلى ليتوانيا وهي بأمان"، في وقت فرّقت الشرطة في بيلاروسيا لليلة الثانية على التوالي مظاهرات مناهضة لفوز لوكاشينكو الذي انتُخب لولاية سادسة. ولم يعطِ الوزير أي تفصيل إضافي.

وأكدت تخانوفسكايا الثلاثاء أنها اتّخذت "القرار الصعب" بمغادرة البلاد. وأضافت "اتخذت القرار بمفردي (...) وأعرف أن كثيرين سيدينونني، كثيرين سيفهمونني، وكثيرين سيكرهونني".

من جهته، أكد مكتب الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا أن تيخانوفسكايا "تستريح". وقال المتحدث باسم الرئيس أنتاناس بوبنيليس إن "مكتب الرئيس على تواصل دائم مع سفتلانا تيخانوفسكايا التي وصلت إلى ليتوانيا. وهي تستريح حاليا".

وكانت ليتوانيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي، ضمن الاتحاد السوفياتي. وغالبا ما تلجأ إليها شخصيات من المعارضة البيلاروسية والروسية.

ومنذ مساء الاثنين، لم يُعرف مكان تواجد تيخانوفسكايا بعد زيارة قامت بها للجنة الانتخابية استمرت ثلاث ساعات للمطالبة بتعداد جديد للأصوات. وأعرب حينها لينكيفيتشوس عن "قلقه" حيال تيخانوفسكايا قائلا "حاولت التواصل معها لعدة ساعات، لكننا لا نعرف أين هي منذ أن ذهبت إلى اللجنة الانتخابية".

وقالت اللجنة الانتخابية أن منافسة لوكاشينكو، وهي حديثة العهد في عالم السياسة، حصلت على نحو 10% من الأصوات. لكن تيخانوفسكايا أعلنت أنها تعتبر نفسها فائزةً في الانتخابات. وقررت عدم المشاركة في المظاهرات لتجنّب حصول "استفزازات".

وقُتل متظاهر مساء الاثنين في بيلاروسيا في وقت نزل آلاف المناصرين للمعارضة إلى شوارع مينسك ومدن أخرى في البلاد للاحتجاج على النتائج الرسمية التي أعلنت لوكاشينكو فائزا مع 80,08% من الأصوات لولاية سادسة. وواجه المتظاهرون أعدادا كبيرة من قوات الأمن التي وجّهت بعنف لكمات للمحتجين وضربتهم بالهروات.

وتحدث شاهد عيان وكذلك أفادت وسائل إعلام روسية وبيلاروسية عن استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية من جانب قوات حفظ النظام. وأفاد صحافيون أن حواجز أُقيمت ليلا في مينسك وسُمع دوي انفجارات عدة.

فرانس24/ أ ف ب

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