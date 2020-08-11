فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين أمام الفلسطينيين للسفر من وإلى غزة

سعيد الخطيب اف ب

فلسطينية تنتظر قرب أمتعتها لمغادرة معبر رفح الحدودي مع مصر في جنوب قطاع غزة بعد أشهر من الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا في 11 آب/أغسطس، 2020.

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رفح (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

أعادت السلطات المصرية صباح الثلاثاء فتح معبر رفح الحدودي استثنائيا لثلاثة أيام للمرة الاولى في كلا الاتجاهين بعدما بقي مغلقاً منذ آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد بحسب ما أعلنت وزارة داخلية حماس.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم إنه "سيسمح فقط بمغادرة المواطنين من قطاع غزة ممن يحملون جوزات سفر مصرية وأجنبية وإقامات أجنبية والمرضى ذوي الحالات الطارئة".

كما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس أنها ستنقل كافة العائدين من مصر إلى مراكز الحجر الصحي خشية تفشي فيروس كورونا.

أغلقت حماس المعابر في منتصف آذار/مارس الماضي في اطار إجراءاتها الوقائية تحسبا من تفشي فيروس كورونا، ومنذ ذلك التاريخ هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها بسفر فلسطينيين من القطاع للخارج.

وسمحت حماس باعادة فتح المعبر فقط لعودة العالقين من مصر إلى غزة لثلاثة أيام أيضا في نيسان/أبريل الماضي.

ومنذ ساعة مبكرة تجمع مئات الفلسطينيين في صالة قرب المعبر استعدادا للسفر.وكان البعض منهم يضع كمامة واقية.

وكان عشرات من عناصر الشرطة برفقة عدد من الأطباء والممرضين يرتدون ألبسة طبية وأقنعة واقية داخل صالة الوصول في معبر رفح لاستقبال العائدين ونقلهم إلى مراكز الحجر الصحي.

وقال مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة رامي العبادلة "سيتم نقل كافة القادمين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح للحجر الصحي الإلزامي لمدة 21 يومًا".

واضاف "سيتم توزيع كمامات واقية على القادمين وسيجري فحصهم للكشف عن فيروس كورونا المستجد مبدئيا لهم".

وسجلت وزارة الصحة في القطاع 81 حالة إصابة بكورونا بينها حالة وفاة واحدة.

ويشكل معبر رفح الحدودي مع مصر المنفذ الوحيد لقطاع غزة إلى الخارج الذي لا تسيطر عليه اسرائيل.

أعلنت إسرائيل ليل الإثنين إلى الثلاثاء إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري مع غزة ردا على استمرار إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وستسمح فقط بدخول المساعدات الإنسانية الأساسية والوقود.

© 2020 AFP