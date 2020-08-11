فيروس كورونا: الإنتاج الصناعي للقاح الروسي سيبدأ في سبتمبر وعشرون دولة تحجز مسبقا مليار جرعة

مختبر تابع لمعهد أبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة أثناء إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا، في موسكو، روسيا، 6 أغسطس/ آب 2020.

عقب إعلان روسيا الثلاثاء التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا وتلقي ابنة الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين جرعة من اللقاح في إشارة للعالم إلى مدى ثقة الروس في اللقاح المنتج، أعلن رئيس الصندوق السيادي الروسي كيريل ديمترييف في اليوم نفسه أن الإنتاج الصناعي الرسمي للقاح سيبدأ الشهر المقبل، وسيتمّ توزيعه في الأول من يناير/كانون الثاني 2021، وأن نحو 20 دولة أجنبية قد طلبت مسبقا "أكثر من مليار جرعة". وشددت منظمة الصحة على ضرورة اتباع آليات "صارمة".

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أعطت منظمة الصحة العالمية الضوء الأخضر لروسيا بشأن بدء الإنتاج الصناعي للقاح مطور ضد فيروس كورونا، تلقت ابنة الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين الثلاثاء جرعة منه. وأعلن رئيس الصندوق السيادي الروسي كيريل ديمترييف الثلاثاء أن عشرين دولة أجنبية طلبت مسبقا "أكثر من مليار جرعة" من اللقاح الروسي ضد كوفيد-19 مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب تبدأ الأربعاء.

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إنتاج اللقاح في سبتمبر

وأوضح رئيس الصندوق المشارك في عملية تطوير اللقاح أن الانتاج الصناعي سيبدأ في سبتمبر/أيلول. وقال ديمترييف إن اللقاح أُطلق عليه تسمية "سبوتنيك في": "سبوتنيك" تيمّنا باسم القمر الصناعي السوفياتي، وهو أول مركبة فضائية وضعت في المدار، و"في" تمثل أول حرف من كلمة لقاح في عدة لغات أجنبية.

وفي الوقت نفسه، شددت منظمة الصحة على ضرورة اتباع آليات "صارمة". ودعت المنظمة إلى احترام "الخطوط التوجيهية والإرشادات الواضحة" في ما يخصّ تطوير هذا النوع من المنتجات.

وكان بوتين قد أعلن الثلاثاء أن بلاده طوّرت "أول" لقاح ضد فيروس كورونا مؤكدا أنه يوفّر "مناعة مستدامة". وأكّدت وزارة الصحة الروسية أن التلقيح المزدوج "سيسمح بتشكيل مناعة طويلة" قد تستمرّ "لعامين".

وفي الأسابيع السابقة لهذا الإعلان، أعرب علماء أجانب عن قلقهم حيال سرعة تطوير مثل هذا اللقاح.

وأكد الرئيس أن إحدى بناته تلقت اللقاح الذي طوّره مركز نيكولاي غاماليا للأبحاث في علم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة بالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية.

سيتم توزيع اللقاح في يناير/كانون الأول 2021

أعربت نائبة رئيس الوزراء للشؤون الصحية تاتيانا غاليكوفا عن أملها في البدء في الأسابيع المقبلة بتلقيح العاملين في المجال الطبي.

وقالت وفق ما نقلت عنها الوكالات الروسية "نأمل فعلاً بأن يكون تم إنتاج اللقاح بحلول سبتمبر/أيلول أو حتى في أواخر أغسطس/آب ومطلع سبتمبر/أيلول والفئة الأولى التي ستتلقى اللقاح ستكون العاملين في المجال الطبي". ويُفترض أن يكون أيضا المدرسون من بين أوائل أشخاص الذين سيتلقون اللقاح.

وسيتمّ توزيع اللقاح في الأول من يناير/كانون الثاني 2021، وفق ما أفاد السجل الوطني للأدوية التابع لوزارة الصحة لوكالات الصحافة الروسية.

كيف يعمل هذا اللقاح؟

وهذا اللقاح هو ناقل فيروسي، إذ يستخدم كركيزة فيروسا آخر تم تحويله وتكييفه لمحاربة كوفيد-19. وتقنية استخدام فيروس غدي هي تلك التي اختارتها أيضاً جامعة أوكسفورد.

وتعرّض علماء من مركز غاماليا لانتقادات في مايو/أيار بعد حقن أنفسهم بالنموذج الأولي للقاحهم، في أسلوب ينتهك البروتوكولات الاعتيادية ويهدف إلى تسريع الآلية العلمية إلى أقصى حدّ.

وحتى الآن لم تنشر روسيا دراسات مفصلة لنتائج تجاربها التي تسمح بالتثبت من فعالية اللقاحات التي تقول إنها تعمل على تطويرها.

ومطلع أغسطس/آب، أعلنت روسيا أن لقاحها بات شبه جاهز في وقت بدت منظمة الصحة العالمية مشككة به. وذكّرت بأن أي منتج صيدلي يجب "أن يخضع لكل التجارب والفحوص المختلفة قبل أن يتمّ تسجيله تمهيدا لتوزيعه".

وهناك لقاح ثان يجري تطويره في مركز "فكتور" الحكومي للأبحاث في سيبيريا ويخضع أيضا لتجارب سريرية يُفترض أن تنتهي في سبتمبر/أيلول.

فرانس24/ أ ف ب

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