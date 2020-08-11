كندا تقرر رفع قيمة المساعدات إلى لبنان بأكثر من 20 مليون دولار

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لقطة من الجو لمواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في العاصمة اللبنانية بيروت في 08 أغسطس/آب 2020.

قرر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مساء الاثنين زيادة المساعدات التي ستقدمها بلاده للشعب اللبناني من 5 ملايين دولار كندي إلى 30 مليونا. وقال ترودو إن هذه المساعدات ستقدم إلى "شركاء موثوقين" وذلك من أجل الاستجابة الفورية لحاجات الشعب اللبناني. وكان مؤتمر المانحين الذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة قد تعهد بتقديم مساعدات إلى لبنان بعد الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت بقيمة 250 مليون يورو.

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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في بيان أصدرته إدارته مساء الاثنين رفع مساعدة بلاده للشعب اللبناني بعد الانفجار الضخم في مرفأ بيروت إلى 30 مليون دولار كندي (22,5 مليون دولار أمريكي) عوضا عن 5 ملايين كانت مقررة في البداية.

وأوضح في بيان أن هذه الأموال ستُمنح لـ"شركاء ذوي ثقة" وتهدف إلى "الاستجابة للحاجات الفورية للشعب".

وأعلن ترودو أيضا أن أوتاوا تتعهّد برفع هبات الأفراد للصندوق الكندي لإغاثة لبنان حتى سقف خمسة ملايين دولار، بدلا من مليوني دولار كما كان معلنا سابقا. وأشار رئيس الوزراء إلى أن "هباتنا ستدعم أجهزة الطوارئ الصحية وستسمح بتقديم المسكن والطعام وأشياء أخرى أساسية للشعب المتضرر جراء الانفجار.

وانتُقد ترودو في كندا بسبب المبلغ المخصص للبنان في البداية. وكانت وزيرة التنمية الدولية في كندا كارينا غولد قد أعلنت الأربعاء الماضي أن أوتاوا ستقدم خمسة ملايين دولار كندي كمساعدة إنسانية للبنان.

وذكّر بيان ترودو مساء الاثنين بأن "مئات آلاف الكنديين من أصل لبناني يقطنون في كندا ويقدمون كل يوم مساهمة في مجتمعاتنا في كافة أنحاء البلاد".

وأسفر الانفجار الهائل الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب في مرفأ بيروت عن مقتل أكثر من 160 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين. وتعهد المجتمع الدولي خلال مؤتمر عبر الفيديو نظمته فرنسا والأمم المتحدة، بتقديم مساعدة للبنان قدرها 250 مليون يورو.

فرانس24/ أ ف ب

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