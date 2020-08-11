ماكرون يعتزم تعزيز إجراءات الأمن في منطقة الساحل الأفريقي عقب مقتل ستة فرنسيين في النيجر

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر عبر الفيديو لمجلس الدفاع حول حادث النيجر الإرهابي في فورت دي بريغان، جنوب فرنسا، الثلاثاء، 11 أغسطس/ آب 2020.

بعد يومين من مقتل ستة موظفي إغاثة فرنسيين بالرصاص في النيجر، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أن بلاده بصدد تعزيز قواتها الأمنية وتشديد إجراءات حماية الفرنسيين في منطقة الساحل الأفريقي.

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قال الرئيس الفرنسيإيمانويل ماكرونالثلاثاء إن فرنسا ستشدد إجراءات الأمن لحماية الفرنسيين في منطقة الساحل الأفريقي وذلك بعد يومين من مقتل ستة موظفي إغاثة فرنسيين بالرصاص في النيجر.

J’ai décidé de renforcer les mesures de sécurité pour nos ressortissants dans la région. Nous poursuivons l'action pour éradiquer les groupes terroristes avec l'appui renforcé de nos partenaires. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 11, 2020

وأضاف على تويتر "سنفعل كل ما بوسعنا لمساندة أسر الضحايا والرد على الهجوم الذي كلفنا أرواح ستة من مواطنينا واثنين من أبناء النيجر. هؤلاء الشبان الستة، الذين كانوا أعضاء في منظمة أكتيد غير الحكومية، أبدوا التزاما بالغا إزاء السكان المحليين".

وتابع "لقد قررت تعزيز إجراءات الأمن لمواطنينا في المنطقة. سنمضي قدما في العمل للقضاء على الجماعات الإرهابية بدعم أكبر من شركائنا".

فرانس24/ رويترز

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