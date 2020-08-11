منافسة الرئيس البلاروسي تلجأ إلى ليتوانيا

سيرغي غابون ا ف ب

المرشحة المعارضة لانتخابات الرئاسية في بيلاروس سفتلانا تيخانوفسكايا في مؤتمر صحافي غداة عملية الاقتراع في مينسك في 10 آب/أغسطس 2020

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مينسك (أ ف ب)

لجأت المرشحة المعارضة للانتخابات الرئاسية في بيلاروس سفتلانا تيخانوفسكايا الرافضة لإعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته ألكسندر لوكاشنكو إلى ليتوانيا الثلاثاء، بعد احتجاجات شهدتها بيلاروس لليلة الثانية على التوالي أسفرت عن مقتل شخص.

وأفاد وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيفيتشوس وكالة فرانس برس الثلاثاء أن تيخانوفسكايا "وصلت إلى ليتوانيا وهي بأمان".

وأكدت تخانوفسكايا الثلاثاء في شريط فيديو أنها اتّخذت "القرار الصعب" بمغادرة البلاد. وأضافت متجهمة "اتخذت القرار بمفردي (...) وأعرف أن كثيرين سيدينونني، كثيرين سيفهمونني، وكثيرين سيكرهونني".

وأضافت من أرسلت ولديها إلى الخارج خلال الحملة الانتخابية خشية أن تمارس عليها السلطة ضغوطا "أن الأولاد هم أهم شيء في الحياة".

وذكر حرس الحدود البيلاروسي أنها غادرت البلاد عن طريق البر خلال الليل.

ولفت فريقها إلى أن رحيلها كان قسريا بضغط من السلطات. وأكدت أولغا كوفالكوفا، حليفة تخانوفسكايا لفرانس برس "لم يكن لديها خيار آخر".

ومساء الاثنين، احتُجزت المعارضة عدة ساعات في مفوضية الانتخابات، حيث أتت لتقديم شكوى.

وبرزت تيخانوفسكايا، وهي حديثة العهد في عالم السياسة، كمنافسة غير متوقعة للرئيس ألكسندر لوكاشنكو (65 عام)، الذي يحكم بيلاروس منذ 26 عاماً.

وحلّت محل زوجها وهو مدوّن فيديوهات، في السباق إلى الرئاسة بعد توقيفه في أيار/مايو.

بعد الاقتراع الأحد، دعت النظام إلى "التخلي عن السلطة"، رافضة النتائج الرسمية التي أعلنت فوز الرئيس المنتهية ولايته بحصوله على 80,8% من الأصوات ومنحتها 10% فقط.

- متاريس وقتيل -

ورفضت المنافسة المشاركة في المظاهرات التي قمعتها قوات حفظ النظام بعنف الأحد ومساء الاثنين مستخدمة القنابل الصوتية والرصاص المطاطي ولجات إلى اعتقال العديدين لكبح الاحتجاجات في مينسك.

وقال إيان (28 عام)، وهو أحد المتظاهرين، لوكالة فرانس برس إن "رحيل تيخانوفسكايا لن يوقفنا"، متعهدا بمواصلة الكفاح من أجل العيش "في بلد حر".

وانتشرت، الثلاثاء، دعوات لتنظيم إضراب عام على مواقع التواصل الاجتماعي. ومساء الإثنين تظاهر الآلاف من مناصري المعارضة في أنحاء متفرّقة من العاصمة مينسك وحاولوا إقامة متاريس في شوارع معينة.

وذكرت الشرطة أن متظاهرا قتل خلال محاولته إلقاء "متفجّرة" انفجرت بيده.

في الأيام الأخيرة، صعدت السلطات ضغطها على فريق تيخانوفسكايا، واعتقلت حوالي عشرة من معاونيها. وفرت فيرونيكا تسيبكالو وهي زوجة أحد المعارضين الممنوعين من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، من بيلاروس الأحد إلى موسكو.

وخرجت مظاهرات عفوية في 33 مدينة منذ مساء الأحد، فيما كانت السلطات تستعد لإعلان فوز لوكاشنكو. وردت الشرطة باستخدام وسائل مكافحة الشغب.

وتم اعتقال أكثر من ثلاثة آلاف شخص وأصيب نحو خمسين متظاهرا وأربعين شرطي.

اعتبر الرئيس البيلاروسي أن المتظاهرين كانوا "خرافا" مسيّرين من الخارج، متعهدا بـ "تصويب" من يتحداه.

وكان قد تم بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2010 قمع مظاهرات المعارضة بشدة.

- إدانات غربية -

في الخارج، دانت المفوضية الأوروبية وباريس ولندن القمع، ودعت مينسك إلى ضبط النفس.

وحذرت ألمانيا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي، من إعادة فرض العقوبات الأوروبية على بيلاروس وطلبت وارسو عقد قمة اوروبية حول ذلك فيما أبدت واشنطن "قلقها البالغ".

في المقابل، هنأ الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ الرئيس لوكاشنكو، رغم أن لوكاشنكو اتهم حليفه الروسي التقليدي في الاسابيع الاخيرة بأنه يريد توريط بلده ودعم المعارضة.

إلا أن موسكو نددت باعتقالات الصحافيين الروس وطالبت بالإفراج عن 33 روسيًا معتقلين منذ نهاية تموز/يوليو وتعتبرهم مينسك مرتزقة يعملون مع المعارضة.

واتّسمت الحملة الانتخابية بتعبئة غير مسبوقة لصالح تيخانوفسكايا. وقبل ترشحها، تم استبعاد أو اعتقال المنافسين الرئيسيين للوكاشنكو.

وأتت التعبئة على خلفية الصعوبات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب التوتر مع روسيا، واستجابة لوكاشنكو أمام فيروس كورونا المستجد الذي وصفه بـ "الذهان".

© 2020 AFP