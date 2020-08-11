يأس في مخيم للمهاجرين في بنما وسط أزمة كوفيد-19

موريسيو فالنزويلا ا ف ب/ارشيف

مخيم للمهاجرين الذين توقفت رحلتهم للولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا، في بنما في 6 آب/أغسطس 2020

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لابينبيتا (بنما) (أ ف ب)

في لابينييتا يبدو اليأس واضحا للعيان في المخيم الرئيسي ببنما حيث يتكدس 1500 مهاجر توقفت رحلتهم في منتصف الطريق إلى المكسيك والولايات المتحدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأغلب المهاجرين هم من هايتي وكوبا ولكن أيضا هناك مهاجرين من بنغلادش والنيبال والهند والكونغو والكاميرون.

وتشهد بقايا الخيام المحترقة على أعمال الشغب الأخيرة في المخيم الكائن في هذه القرية التي يسكنها 200 شخصا من سكان غابة داريان الأصليين، والقريبة من الحدود مع كولومبيا.

ولا يزال الوضع متوتراً بعد تظاهرة المهاجرين الذين كانوا يطالبون بمواصلة رحلتهم رغم إغلاق الحدود في أمريكا الوسطى بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

- "الأمور ليست على ما يرام" -

وتقول المهاجرة الهايتية إيفلين لويما "بالنسبة لنا هنا، الأمور ليست على ما يرام. نحن هنا منذ سبعة أشهر دون أن نفعل أي شيء. لا أريد أن أعيش في بنما. أريد الذهاب إلى كوستاريكا وأكمل رحلتي نحو المكسيك".

ويوجد في المخيم العديد من الأطفال والحوامل. ووجد المحظوظون منهم مكانًا في الخيام المكتظة. في حين يتحتم على الآخرين النوم في العراء تحت الأمطار الغزيرة وفي ظل رطوبة موسم الأمطار الاستوائية.

ويطبخ المهاجرون وجباتهم ويغتسلون في الهواء الطلق دون أن يستخدم أي منهم كمامات على الرغم من جائحة كوفيد-19 والاكتظاظ في المخيم.

ويقول توماس سانت لويس وهو من هايتي بأسف لوكالة فرانس برس "هذا ليس مكانًا للبشر" وهو يؤشر إلى المكان الذي يستخدم كمراحيض.

وتابع "هذه ظروف معيشية سيئة، تعال وانظر وساعدنا".

من جهته، يقول بول وهو كاميروني بحزن "ننام على الأرض منذ ما يقرب من خمسة أشهر، ونتعرض للمطر والشمس والحرارة. لدينا طفلة صغيرة عمرها شهر ونصف، وليس لديها أي شيء".

- غضب السكان -

ويعترف مدير دائرة الحدود الوطنية أوريل أورتيغا بأن "الوضع متوتر بعض الشيء".

وقال إنه في الأول من آب/اغسطس قامت مجموعة من المهاجرين بإضرام النار في خيام تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والصليب الأحمر ووزارة الصحة البنمية، حيث كان يتم تخزين الإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية.

وأوضح أن النار أضرمت في سبع سيارات، مؤكدا بأنه تم اعتقال 12 مهاجرا هايتيا.

وأثارت هذه الاضطرابات غضب سكان لابينييتا المحليين. وتقول ياسمين فالنسيا "يجب أن يساعدوننا. إما أن تقوم (السلطات) بطردهم (للمهاجرين)، أو نحن نجعلهم يتركون المكان بأنفسنا. لا يمكننا أن نتحمل أكثر من ذلك".

وقال قروي آخر، كريستينو أوليا، ساخطًا "لا يمكننا الخروج للعمل، لا يمكننا النوم جيدًا: نتنبه حتى لمجرد سقوط حجر صغير على سطحنا".

- حدود مغلقة -

العام الماضي ، واجه حوالي 24 ألف مهاجر مخاطر غابة داريان ، وفقًا للإحصاءات الرسمية. ومنذ بداية العام ، سلك أكثر من 4000 شخص هذا المسار المحفوف بالمخاطر ووجد 2500 منهم أنفسهم عالقين في هذا المكان. وسرعان ما أقامت لهم حكومة بنما المخيمات الأربعة.

وقبل تفشي الوباء ، كان بإمكان حوالي 100 مهاجر العبور من بنما إلى كوستاريكا يوميا، لكن الحدود مغلقة الآن.

ويرى دانيال تشارلز، المحامي الذي يدافع عن الهايتيين الذين تم اعتقالهم خلال الاضطرابات بأن "المهاجرين الذين يرون أنهم لا يستطيعون مواصلة رحلتهم يقعون في قبضة الخوف واليأس والألم".

ومن اجل قمع مثيري الشغب، أعلنت الحكومة البنمية أنها ستقوم بترحيل المهاجرين العنيفين إلى بلدانهم الأصلية. وبالتالي سيتم طرد "حوالي 280 شخصًا" ، كما تؤكد مديرة دائرة الهجرة الوطنية سميرة غوزين.

ويقول وزير الداخلية البنمي خوان بينو "نحن نتفهم وضع هؤلاء المهاجرين (...) ومع ذلك لا يمكننا السماح بمثل هذه الأعمال العدائية".

وتؤكد ماريبل بينا التي تدافع عن سكان داريان بأن "الوضع معقد بعض الشيء" بسبب إغلاق الحدود ، لكن "نعمل كوسطاء بين الطرفين لتجنب وقوع المزيد من أعمال العنف".

© 2020 AFP