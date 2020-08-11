يوروبا ليغ: شاختار الى نصف النهائي على حساب بازل

لارس بارون POOL/ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

غيلزنكيرشن (ألمانيا) (أ ف ب)

بلغ شاختار دونتسك الاوكراني الدور نصف النهائي من الدوري الاوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) بفوزه على بازل السويسري 4-1 في المباراة التي اقيمت بينهما عل ملعب ارينا اوف شالكه في مدينة غيلزنكيرشن الالمانية الثلاثاء.

وحمل الفوز نكهة برازيلية لان الاهداف الاربعة سجلت بتوقيع اربعة برازيليين وهم مارلوس (2) وتايسون (22) والن باتريك (75 من ركلة جزاء) ودودو (88)، ورد بازل بهدف شرفي للهولندي ريكي فان فولفسفينكل (90+2).

ويلتقي شاختار في هذا الدور في 17 الحالي في دوسلدورف مع انترميلان الايطالي الذي تخطى عقبة باير ليفركوزن الالماني بالفوز عليه 2-1 الاثنين.

وهي المرة الاولى التي يبلغ فيها شاختار الدور نصف النهائي لهذه المسابقة منذ موسم 2015-2016 عندما سقط امام اشبيلية الاسباني.

اما بازل فكان يمني النفس بان يبلغ نصف النهائي للمرة الاولى منذ موسم 2012-2013.

وكان كلا الفريقين تخطى فريقا المانيا في الدور السابق، فتغلب بازل على اينتراخت فرانكفورت في عقر داره 3-صفر ثم جدد الفوز عليه بهدف وحيد على ارضه، في حين حذا حذوه شاختار بفوزه على فولفسبورغ 2-1 في المانيا قبل ان يفوز عليه مجددا بثلاثية نظيفة علما ان الاهداف الثلاثة جميعها سجلت بعد الدقيقة 89.

وضغط شاختار منذ البداية واحتسبت له ركلة ركنية رفعها البرازيلي الاصل الاوكراني الجنسية مارلوس وتابعها البرازيلي جونيور مورايش برأسه مستغلا خروجا خاطئا لحارس بازل الصربي ديورديي نيكوليتش بعد مرور دقيقة و40 ثانية فقط.

وسرعان ما رد بازل بسرعة عبر رأسية سابحة لكابرال اثر تمريرة من الجهة اليسرى لكن كرته مرت الى جانب المرمى (4).

لكن الافضلية بقيت للفريق الاوكراني الذي نجح في اضافة الهدف الثاني بعد هجمة منسقة وصلت فيها الكرة الى مارلوس على الجهة اليمنى فمررها زاحفة تركها باتريك تمر بين ساقيه في حركة فنية خادعة باتجاه زميله البرازيلي تايسون الذي سدد كرة من مشارف المنطقة اصطدمت بقدم احد مدافعي بازل وتهادت داخل شباك فريقه (22).

والهدف هو الاول لتايسون في هذه المسابقة خلال الموسم الحالي.

وكاد شاختار يسجل الهدف الثالث لكن نيكوليتش تصدى ببراع لمحاول مورايش (31).

وتدخل الحارس الصربي مرة جديدة منقذا مرماه من تسديدة قوية يسارية لمرالوس (36).

وتحسن اداء بازل في مطلع الشوط الثاني لكن هجماته كانت خجولة ولم تشكل خطورة حقيقية على مرمى شاختار.

وحسم شاختار نتيجة المباراة نهائيا عندما سجل هدفه الثالث من ركلة جزاء انبرى لها البرازيلي الن باتريك اثر اعاقة تايسون داخل المنطقة (75).

وختتم دودو مهرجان اهداف فريقه بتسديدة قوية قبل نهاية المباراة بدقيقتين، ورد بازل بهدف شرفي عبر الهولندي ريكي فان فولفسفينكل في الوقت بدل الضائع.

© 2020 AFP