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أخصائي علم الفيروسات يحيى مكي: من الممكن الوثوق بتوصل روسيا إلى لقاح ضد فيروس كورونا

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نص : فرانس24 تابِع | فيديو : فرانس24 تابِع 9 دقائق

قال الدكتور يحيى مكي الأخصائي في علم الفيروسات إن خبر توصل روسيا إلى لقاح لفيروس كورونا هو خبر صحيح، إذ إن الرئيس بوتين هو الذي أعلن ذلك، ومن المنتظر أن يتم تقديم الملف الكامل لهذا اللقاح إلى منظمة الصحة العالمية. وأكد مكي أن التسابق الدولي للتوصل إلى هذا اللقاح لكوفيد-19 وكمية الأموال المنفقة في سبيل ذلك أمر جيد جدا. واعتبر مكي أن التشكيك في اللقاح ربما يكون لدوافع سياسية وليس علمية، مؤكدا أن العلماء لا علاقة لهم بالنزاعات السياسية.