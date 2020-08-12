إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة "ردا" على إطلاق بالونات حارقة

© أ ف ب

الجيش الإسرائيلي يستهدف ما قال إنه أهدتف تابعة لحركة حماس في رفح بقطاع غزة.

قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مواقع لحركة حماس في قطاع غزة ليل الثلاثاء الأربعاء "ردا" على استمرار إطلاق بالونات حارقة على إسرائيل. وكان معبر كرم أبو سالم بين القطاع وإسرائيل قد أُغلق صباح الثلاثاء لفترة غير محدودة لنفس السبب، ولكن استثني من الإغلاق "المساعدات الإنسانية الأساسية والوقود".

إعلان اقرأ المزيد

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قام بشن غارات ليل الثلاثاء الأربعاء استهدفت مواقع لحركة حماس في قطاع غزة إثر إطلاق بالونات حارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأفاد الجيش في بيان أن "طائرات حربية ومروحيات عسكرية ودبابات ضربت عددا من الأهداف لحركة حماس في قطاع غزة" مؤكدا استهداف "بنى تحتية تحت الأرض ومراكز مراقبة لحماس" وذلك "ردا" على استمرار إطلاق بالونات حارقة على إسرائيل.

وخلال الأسبوع الماضي، تم إطلاق بالونات حارقة مرات عدة من غزة إلى داخل إسرائيل، ما أدى إلى ضربات انتقامية على مواقع لحماس. وأفادت أجهزة الإطفاء الإسرائيلية عن نحو ستين حريقا نتجت عن البالونات الحارقة في جنوب إسرائيل خلال يوم الثلاثاء وحده، بدون ذكر ضحايا.

وأعلنت إسرائيل إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري مع غزة فجر الثلاثاء لفترة غير محدودة، مستثنية فقط مرور "المساعدات الإنسانية الأساسية والوقود".

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية (كوغات) في بيان إن "هذا القرار اتُخِذ بسبب الإطلاق المتواصل لبالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل"، متهمة حركة حماس بأنها "مسؤولة" عن عمليات الإطلاق هذه بالنظر إلى سيطرتها على القطاع.

ونددت حركة حماس في بيان بإغلاق معبر كرم أبو سالم، قائلة "إن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي المعبر التجاري ومنع دخول البضائع إلى غزة، سلوك عدواني، وإمعان في الجريمة بحق مليوني فلسطيني في القطاع، يتحمل نتائجها وتداعياتها كافة".

وخلال العام الماضي، تم إطلاق صواريخ من غزة على أمل الضغط على إسرائيل لإعطاء الضوء الأخضر للسماح بإدخال مساعدة مالية من قطر، بحسب محللين فلسطينيين.

وقال الدكتور جمال الفاضي المحلل وأستاذ العلوم السياسية في غزة لوكالة الأنباء الفرنسية "إن هذه الصواريخ والبالونات الحارقة عبارة عن رسائل من حماس لإسرائيل لتحسين الظروف الاقتصادية التي يعيشها قطاع غزة... ولتخفيف حدة الحصار المفروض على القطاع وتنفيذ جزء من التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الطرفين بوساطة مصر".

من جهة ثانية، أعادت السلطات المصرية صباح الثلاثاء فتح معبر رفح الحدودي استثنائيا لثلاثة أيام للمرة الأولى في كلا الاتجاهين بعدما بقي مغلقا منذ مارس/آذار الماضي بسبب فيروس كورونا، بحسب ما أعلنت وزارة داخلية حماس.

منذ حرب 2014، توصلت حماس وإسرائيل بوساطة مصرية لتفاهمات للتهدئة، في القطاع الذي تحاصره إسرئيل منذ عقد، لكن بقيت هذه التهدئة هشة، إذ تم اختراقها مرارا.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك