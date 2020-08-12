إسرائيل تقلص مساحة الصيد قبالة غزة رداً على إطلاق بالونات حارقة

إعلان اقرأ المزيد

القدس (أ ف ب)

فرضت إسرائيل إجراءات عقابيّة جديدة على غزّة الأربعاء، إذ قلّصت مساحة صيد السمك المسموح بها، وسط استمرار إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتّجاه الأراضي الإسرائيليّة، ما تسبّب باندلاع حرائق في مناطق حرجيّة.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيليّة في بيان إنّ مساحة الصيد قُلّصت من 15 ميلاً بحريّاً إلى 8 "بشكل فوريّ وحتّى إشعار آخر".

وأضافت أن هذا "يأتي ردّاً على استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزّة إلى أراضي دولة إسرائيل".

وأفادت أجهزة الإطفاء في جنوب إسرائيل بأنّ مفتّشيها خلصوا إلى أنّ البالونات الحارقة تسبّبت بـ24 حريقاً خلال اليوم، ونحو 60 حريقاً الثلاثاء.

وهذه القنابل المصنّعة محلياً تتكوّن من عدد كبير من البالونات التي تحمل مادة حارقة تنفجر عند الارتطام. والبعض يستعمل طائرات ورقية لهذا الغرض.

وأعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات ليل الثلاثاء الأربعاء على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، مؤكّداً استهداف "بنى تحتية تحت الأرض ومراكز مراقبة لحماس" وذلك "ردا" على استمرار إطلاق بالونات حارقة على إسرائيل.

ولم ترد انباء عن سقوط ضحايا من الجانبين حتى الآن فى الجولة الأخيرة من القتال.

كما أعلنت إسرائيل إغلاق معبر كرم أبو سالم الاستراتيجي فجر الثلاثاء، مستثنيةً من هذا القرار "المساعدات الإنسانية الأساسية والوقود". وقالت إنّ قرارها هذا سببه إطلاق البالونات، متّهمةً حماس بأنّها "مسؤولة" عن إطلاقها، بالنظر إلى سيطرتها على القطاع.

وقال مصدر قريب من حماس لوكالة فرانس برس إنّ الصواريخ كانت بمثابة "رسالة" لإسرائيل لإبلاغها بأنّ الجماعات المسلحة في غزة "لن تبقى صامتة" في مواجهة الحصار و"العدوان" الإسرائيليين.

وظهرت المواد المتفجّرة التي تحملها البالونات والطائرات الورقيّة لأوّل مرّة كسلاح في غزة خلال الاحتجاجات العام 2018، حيث كانت تُطلَق يوميّاً عبر الحدود، ما تسبّب باندلاع آلاف الحرائق في المزارع الإسرائيلية.

© 2020 AFP