التوتر اليوناني التركي يتصاعد في شرق المتوسط وأثينا تكثف تحركاتها الدبلوماسية لحشد المجتمع الدولي

سفينة الأبحاث الزلزالية التركية Oruc Reis ترافقها سفن تابعة للبحرية التركية أثناء إبحارها في البحر الأبيض المتوسط، قبالة أنطاليا، تركيا، 10 أغسطس، 2020.

تكثف أثينا تحركاتها الدبلوماسية بهدف حشد المجتمع الدولي ضد ما اعتبرته "تصاعد الاستفزاز التركي" في شرق البحر الأبيض المتوسط. فمن المرتقب أن يجتمع وزير الخارجية اليوناني بنظيره الأمريكي الجمعة في فيينا. كما سيشارك في اجتماع استثنائي عن طريق الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحث المسألة التركية. وتفاقم التوتر بين البلدين الإثنين عندما أرسلت أنقرة سفينة للمسح الزلزالي ترافقها سفن لسلاح البحرية التركي، إلى قبالة سواحل جزيرة كاستيلوريزو اليونانية بشرق المتوسط.

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يلتقي وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الجمعة في فيينا مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، في إطار ماراتون دبلوماسي تنظمه أثينا لحشد المجتمع الدولي بشأن الخلافات اليونانية التركية في شرق البحر المتوسط. وأعلنت وزارة الخارجية اليونانية في بيان مقتضب الأربعاء أن "المحادثات ستركّز على التطورات في شرق البحر المتوسط في ظل تصاعد الاستفزاز التركي".

من جهة أخرى، سيشارك نيكوس ديندياس الجمعة من فيينا في الاجتماع الاستثنائي عن طريق الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وفقا لبيان وزاري.

وكان ديندياس قد طلب من مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي عقد اجتماع طارئ لمناقشة "استفزاز تركيا المتصاعد". وتابع أنه على أنقرة إخراج السفينة أوروتش رئيس "فورا" من المياه اليونانية.

وحض ديندياس تركيا "على الخروج فورا من الجرف القاري اليوناني" مضيفا "نوضح أن اليونان ستدافع عن سيادتها".

ويخصص الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الجمعة للانتخابات الرئاسية في بيلاروس لكن أيضا للعلاقات مع تركيا والوضع في لبنان.

"أنقرة ترسل سفينة إلى قبالة سواحل جزيرة كاستيلوريزو اليونانية"

وتفاقم التوتر الإثنين عندما أرسلت أنقرة سفينة المسح الزلزالي "أوروتش رئيس" ترافقها سفن لسلاح البحرية التركي، إلى قبالة سواحل جزيرة كاستيلوريزو اليونانية بشرق المتوسط.

وبحسب أثينا، فإن سفن سلاح البحرية التركي كانت الأربعاء على مسافة 60 ميلا بحريا جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، أي على الجرف القاري اليوناني ما يشكل "انتهاكا" للحدود البحرية.

كما أن الأسطول البحري اليوناني موجود في المنطقة "لمراقبة" النشاطات التركية بحسب مصدر في وزارة الدفاع.

وقد أثار اكتشاف حقول غاز شاسعة في شرق البحر المتوسط في السنوات الأخيرة شهية الدول التي تملك حدودا بحرية وزاد من التوترات بين تركيا واليونان والدول المجاورة والحلفاء في حلف شمال الأطلسي.

وفي إشارة إلى أن التوتر الحالي قد يتفاقم، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الثلاثاء إن بلاده ستكثف عمليات البحث عن مصادر الطاقة في شرق المتوسط ولن "تتنازل" عن حقوقها.

وسيمضي بومبيو يومين في تشيكيا قبل أن يتوجه إلى سلوفينيا والنمسا ثم بولندا التي ستستضيف بعض الجنود الأمريكيين الذين سيغادرون ألمانيا.

فرانس24/ أ ف ب

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