الدوري الاميركي للمحترفين: لا إصابات بفيروس كورونا في آخر جولة من الفحوصات

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نيويورك (أ ف ب)

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الاربعاء عدم تسجيل اي اصابة بفيروس كورونا المستجد للاسبوع الرابع تواليا، في آخر جولة من الفحوصات التي اجرتها في "فقاعة" اورلاندو حيث تستكمل المنافسات.

وأفادت الرابطة أن الفحوصات الـ342 التي خضع لها اللاعبون في مقر إقامتهم في مجمع "ديزني وورلد" في ولاية فلوريدا منذ الاربعاء الفائت جاءت سلبية.

وقالت الرابطة في بيان "في حال تثبتت اصابة لاعب في حرم الـ+ان بي ايه+ في المستقبل، سيتم عزله الى حين السماح له بالعودة وفق القواعد التي وضعتها رابطة الدوري ورابطة اللاعبين".

ومنذ بدء توافد اللاعبين الى "فقاعة" اورلاندو، لم يتم تسجيل اي اصابة بـ"كوفيد-19".

واستأنف الدوري نشاطه منذ اسبوعين بعد توقف اكثر من اربعة اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بمشاركة 22 من اصل 30 فريقا التي لديها أمل ببلوغ الادوار الاقصائية "بلاي اوف".

© 2020 AFP